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Мы должны всесторонне развивать школьников – Сергей Кравцов

Мы должны всесторонне развивать школьников – Сергей Кравцов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов проанализировал международный опыт школьного образования и призвал обратить внимание на необходимость всестороннего развития школьников. 

Министр отметил, что страны, которые делали акцент только на развитии функциональной грамотности, снизили свои позиции – это демонстрируют результаты международных исследований. В качестве примера он привел Финляндию и Гонконг.

«В этих странах сделан акцент на смещении образовательной политики в сторону, например, усиления только функциональной грамотности, а не предметных базовых знаний. Мы не должны эти ошибки допускать, мы должны всесторонне развивать школьника: давать и базовые знания, и прикладные знания», – подчеркнул Сергей Кравцов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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