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На Украину надвигается циклон со снегопадами, дождями и порывами ветра

На Украину надвигается циклон со снегопадами, дождями и порывами ветра
Из-за циклона, который завтра придет в Украину, в центральных регионах и на юго-западе значительно ухудшится погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Циклон идет в Украину из района Эгейского моря.

“Осадки сильные будут, однако не везде. Больше всего достанется центральной части Украины, на юго-западе будет сложная погода. Потянется крыло циклона через Полтавскую в Сумскую”, – отметила синоптик.
А вечером 27-го января и ночью 28-го января циклон захватит еще и практически все северные области.

“Итак, местами небольшие осадки или просто облачно – это будет в западных областях и на юго-востоке. На остальной территории Украины – сложная ветреная погода со снегопадами или дождями, в зависимости от температуры воздуха”, – сказала Наталья Диденко.

Температура воздуха в среду на западе днем ​​ожидается -1-3 °C; на востоке страны – от +3 °C до +7 °C.

На юге: в Одесской и Николаевской температура ожидается около 0 °C, на Херсонщине, Запорожье от +4 °C до + 9 °C, в Крыму до 10 °C. На севере от -1 °C до + 1 °C. В центре около 0, однако в Днепре с районами еще до +6 °C.

В Киеве 27-го января будет облачно, днем ​​около 0 °C.

Циклон скорее всего затронет столицу снегом или поздно вечером завтра, или уже ночью и утром 28-го января. Сегодняшний сильный ветер завтра в Киеве угомонится, но 28 января снова усилится”, – рассказала Наталья Диденко.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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