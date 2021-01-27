НАТО беспокоит милитаризация Калининградской области России

Алексей Вольцев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен действиями России по наращиванию военных возможностей в Калининградской области РФ, которые влияют на ситуацию с безопасностью во всем регионе Балтийского моря.Об этом глава НАТО заявил сегодня во время встречи с министром иностранных дел Литвы Габриэлем Ландсбергисом (Gabrielius Landsbergis). Сообщение об этой встрече обнародовано на сайте Евроатлантического Альянса.«Столтенберг и Ландсбергис обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря. Генеральный секретарь НАТО выразил обеспокоенность развитием военных возможностей вокруг Калининграда, которые продолжает Россия, а также недавним арестом российского оппозиционного политика Алексея Навального. Он подтвердил, что, несмотря на COVID-19, политика НАТО в сдерживании и обороне в регионе Балтийского моря будет оставаться надежной и эффективной», - говорится в сообщении.Как отмечается, во время встречи стороны обменялись взглядами на перспективы развития НАТО до 2030 года и подготовку Альянса к ответам на будущие вызовы с целью надежной защиты граждан стран-союзниц.Йенс Столтенберг поблагодарил литовского чиновника за размещение на территории страны боевой группы НАТО под командованием Германии в рамках мероприятий передового присутствия Альянса в странах Балтии. Он выразил высокую оценку активной политической и военной роли, которую Литва играет в НАТО, включая обязательства относительно направления более 2 процентов от ВНП на нужды обороны.