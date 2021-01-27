Названы имена первых космических туристов, которые полетят на МКС

Вадим Карасев

Американская компания Axiom Space опубликовала список первых космических путешественников, которые за собственные деньги отправятся на Международную космическую станцию. Они будут доставлены туда на корабле Crew Dragon.



В космос полетят: инвесторы из США и Канады Ларри Коннор и Марк Пати, израильский бизнесмен Эйтан Стиббе (в прошлом он был пилотом истребителя). Командиром Crew Dragon назначен бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа.

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Утверждалось, что в космос могут полететь также актер Том Круз и режиссер Даг Лайман, однако их имен на сайте компании не оказалось. Crew Dragon отправится с "частным" визитом на МКС уже в конце 2021 года, если все испытания и подготовка пройдут успешно.

В прошлом году стало известно, что вскоре европейский космонавт впервые за 10 лет отправится на МКС не на российском корабле. Это стало возможно благодаря появлению у США собственного пилотируемого корабля Crew Dragon.