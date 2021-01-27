Неделя высокой моды в Париже: Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Кара Делевинь на показе Fendi

Вадим Карасев

В Париже идет Неделя высокой моды, и сегодня самым ожидаемым событием стал показ коллекции Fendi. Повышенный интерес к мероприятию объясняется тем, что Ким Джонс, который в прошлом году присоединился к модному дому, должен был представить свою первую коллекцию для бренда. Публику дизайнер явно не разочаровал. Показ получился весьма зрелищным, а участие в нем приняли звезды подиума: Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Белла Хадид, Кара Делевинь. Поучаствовала в дефиле и голливудская звезда Деми Мур.

В качестве предисловия к своей коллекции Ким Джонс выбрал цитату из "Орландо" Вирджинии Вулф:

Говорят, что у одежды есть более важная задача, чем просто согревать нас. Она меняет наш взгляд на мир и взгляд мира на нас.





Белла ХадидДеми МурКара ДелевиньКристи Тарлингтон

Модели дефилировали по стеклянному лабиринту в форме логотипа бренда. Появилась на подиуме и Лила Мосс, которая до этого снялась в тизере показа. Примечательно, что ее знаменитая мама уступила ей дорогу и вышла на подиум после Лилы.





Лила МоссКейт Мосс









Кейт и Лила Мосс





Наоми Кэмпбелл





Если вчера вернувшийся в моду Альбер Эльбаз провозгласил, что в моде важно быть прагматичным, а одежда должна упрощать жизнь женщин, то Ким Джонс явно рассчитывает на то, что наряжаться модницы не перестанут.





Адвоа АбоаНаоми КэмпбеллКара Делевинь

Представленные платья словно возвращали нас в доковидную эпоху гламурных красных дорожек: блестящие ткани, шлейфы, струящиеся шелка. Некоторые наряды из коллекции представили модели-мужчины, появившиеся на подиуме с укладками и макияжем: в показе приняли участие Тэтчер Торнтон, Людвиг Уилсдорф, а также племянник Кристи Тарлингтон Джеймс.





Людвиг УилсдорфТэтчер ТорнтонДжеймс Тарлингтон

Закрывала показ Наоми Кэмпбелл, вышедшая в сверкающем серебристом платье с кейпом.



