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Неделя высокой моды в Париже: Пенелопа Крус, Ванесса Паради, Марион Котийяр и показ Chanel

Неделя высокой моды в Париже: Пенелопа Крус, Ванесса Паради, Марион Котийяр и показ Chanel

Сегодня в Париже прошел показ кутюрной весенне-летней коллекции Chanel. Поскольку мероприятия из-за коронавируса до сих пор проходят основном без публики, то и на этот раз не обошлось без дополнения в виде мини-фильма, который в сети мог посмотреть любой желающий. Ну а само дефиле традиционно прошло в Гран-Пале.

Сотрудничала Виржини Виар с известным голландским фотографом и режиссером Антоном Корбейном, он же запечатлел моделей в серии фирменных для его стиля черно-белых фотографий, сделанных в ателье на улице Камбон, 31. В объектив Корбейна попали и музы бренда — Пенелопа Крус, Марион Котийяр, Ванесса Паради и ее дочь Лили-Роуз Депп.


Пенелопа Крус
Марион Котийяр
Ванесса Паради


Лили-Роуз Депп


Сама коллекция в противовес этому отличалась по-весеннему свежими цветами: от ярко-розового до нежно-голубого и фисташкового.

Новая линейка, по словам Виар, вдохновлена более богемным стилем — она сравнила ее со свадьбой или семейным торжеством, причем таким, которое шумно отмечают в небольшой деревне, а не в Ritz. Этим объясняется и смешение стилей: на этом празднике есть и женщины в возрасте, которые старомодны и предпочитают классические твидовые костюмы, и юные девочки, которые впервые надевают "взрослые" платья и выглядят в них немного нелепо и наивно. Отметила Виар и историческое "присвоение" мужской одежды основательницей бренда Коко Шанель — в коллекции можно найти брюки, жилетки и рубашки.


Под стать этой задумке в этом сезоне в Гран-Пале воссоздали уголок небольшой деревни на юге Франции. Пространство украсили арками и деревянными стульями, а головы моделей украшали настоящие цветы.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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