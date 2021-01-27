Новая смена в «Орлёнке» посвящена истории, культуре и научным достижениям России

Влада Некрасова

Участниками смены «Культурный код России» во Всероссийском детском центре «Орлёнок» стали 327 ребят из Краснодарского края и Республики Коми, сообщает Минпросвещения России.

Смена продлится до 1 февраля 2021 года.

В мероприятиях смены участвуют школьники в возрасте 10–17 лет, имеющие достижения в области физики, математики, информатики, астрономии и технического творчества, – это победители всероссийских конкурсов и олимпиад, а также обладатели дипломов и грамот разных уровней.

В рамках смены её участники знакомятся с историей и культурными ценностями нашей страны, а также с жизнью и творчеством людей, оказавших влияние на развитие отечественной науки и техники. Особое внимание на занятиях уделяется российским достижениям в авиации, космонавтике и других областях жизни. Кроме того, орлята разрабатывают собственные проекты – видеоуроки, которые посвящены изучению культурных артефактов, ставших визитной карточкой России.

Также ребята занимаются на специальных авиатренажёрах и участвуют в VR-путешествиях в открытый космос.

Самые инициативные школьники получат звания «Активного участника» или «Звёздного ребёнка». Организатором программы выступает ВДЦ «Орлёнок».

Всероссийский детский центр «Орлёнок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

В июле 2020 года Центр отметил свой 60-летний юбилей, в 2012 году ему был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».