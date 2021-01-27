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Оборот древесины в России хотят перевести в «цифру»

Оборот древесины в России хотят перевести в «цифру»

Для борьбы с «чёрными» лесорубами в России хотят создать единую государственную информационную систему учёта древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). Такой закон сенаторы планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 27 января.

Речь идёт об отслеживании в электронном виде всего оборота древесины, от момента её заготовки до продажи сырья или продукции её переработки. Без внесения данных в ЛесЕГАИС перевозка и хранение древесины, а также производство продукции из неё не допускаются, следует из документа. Также с помощью реестра должны осуществляться все сделки с древесиной и продукцией её переработки.

В реестре также должны отражаться данные о лесных складах и объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры — хранить и перерабатывать её в местах, не учтённых базой, будет запрещено. Этот пункт не касается хранения древесины, которую граждане используют для собственных нужд.

Гражданам будет запрещено находиться в лесу с машинами или оборудованием, предназначенным для заготовки и вывозки древесины, но без разрешительных документов. Также вводится такая форма наблюдения за соблюдением лесного законодательства, как административное обследование лесов, позволяющая на основе анализа данных информационных систем и дистанционного зондирования принимать решения о необходимости осуществления проверок.

Все предложенные в законопроекте меры необходимы, чтобы пресечь незаконную заготовку древесины, отмечается в пояснительной записке.

В Совфеде рассчитывают принять законопроект об электронном учёте древесины в ближайшие полгода


В ходе столь масштабного государственного проекта — перевода лесного сектора под электронный надзор — важно минимизировать риски добросовестных лесопользователей, отметил один из авторов закона, глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

«В этой связи мы внимательно проанализировали и поддерживаем предложения Российского Союза промышленников и предпринимателей в части, касающейся обеспечения защиты конфиденциальных условий сделки о цене древесины, составляющих коммерческую тайну», — рассказал сенатор.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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