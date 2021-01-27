Образовательные организации Камчатки получают новое цифровое оборудование

Лидия Мартынова

В 2021 году в Камчатском крае продолжится реализация мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

В этом году материально-техническая база будет обновлена в 43 образовательных организациях: 42 школах и одной профессиональной образовательной организации, расположенных на территориях Вилючинска, Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Быстринского, Соболевского, Карагинского, Олюторского, Тигильского, Пенжинского муниципальных районов, поселка Палана и Алеутского муниципального округа.

В образовательных организациях будет обновлен имеющийся парк компьютерного оборудования (многофункциональные устройства, ноутбуки).

На эти цели из федерального бюджета региону выделена субсидия в размере более 80 миллионов рублей.

«Использование оборудования в различных сферах образовательной деятельности позволит обучающимся повысить уровень цифровой грамотности. В целом обновление материально-технической базы в школах позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса и повысить качество образования», – прокомментировала директор Камчатского центра информатизации и оценки качества образования Екатерина Шкирина.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» материально-техническая база была обновлена в 89 образовательных организациях Камчатского края.