Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Образовательные организации Камчатки получают новое цифровое оборудование

Образовательные организации Камчатки получают новое цифровое оборудование

Образовательные организации Камчатки получают новое цифровое оборудование

В 2021 году в Камчатском крае продолжится реализация мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

В этом году материально-техническая база будет обновлена в 43 образовательных организациях: 42 школах и одной профессиональной образовательной организации, расположенных на территориях Вилючинска, Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Быстринского, Соболевского, Карагинского, Олюторского, Тигильского, Пенжинского муниципальных районов, поселка Палана и Алеутского муниципального округа. 

В образовательных организациях будет обновлен имеющийся парк компьютерного оборудования (многофункциональные устройства, ноутбуки).

На эти цели из федерального бюджета региону выделена субсидия в размере более 80 миллионов рублей.

«Использование оборудования в различных сферах образовательной деятельности позволит обучающимся повысить уровень цифровой грамотности. В целом обновление материально-технической базы в школах позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса и повысить качество образования», – прокомментировала директор Камчатского центра информатизации и оценки качества образования Екатерина Шкирина.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» материально-техническая база была обновлена в 89 образовательных организациях Камчатского края.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Дженнифер Лопес раскрыла секрет красоты после обвинений в использовании ботокса
Дженнифер Лопес раскрыла секрет красоты после обвинений в
Байден считает «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы»
Байден считает «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы»
Эксперт: Продление СНВ-3 должно стать началом разоружения США и России
Эксперт: Продление СНВ-3 должно стать началом разоружения США и России
В Читинском медицинском колледже появятся новые мастерские
В Читинском медицинском колледже появятся новые мастерские
Образовательные организации Камчатки получают новое цифровое оборудование
Образовательные организации Камчатки получают новое цифровое
В волгоградской школе «Долина знаний» начались испытания конкурса «Учитель года России»
В волгоградской школе «Долина знаний» начались испытания конкурса
Собянин расширил применение "компьютерного зрения" в диагностике болезней
Собянин расширил применение "компьютерного зрения" в диагностике
«Холокоста не было»: в РАНХиГС учит патриотизму латентный неонацист
«Холокоста не было»: в РАНХиГС учит патриотизму латентный неонацист
Симоронская карта желаний: ритуал для исполнения заветной мечты
Симоронская карта желаний: ритуал для исполнения заветной мечты
В Москве более 78 тысяч человек уже подали заявки на участие в ЕГЭ-2021
В Москве более 78 тысяч человек уже подали заявки на участие в
В Республике Ингушетия пройдет онлайн-форум «Педагоги России: инновации в образовании»
В Республике Ингушетия пройдет онлайн-форум «Педагоги России:
Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа
Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изучении в школах

Топ на сегодня

Рейтинг Форекс брокеров
Рейтинг Форекс брокеров
Российское движение школьников в День студента возвело по всей стране зачетки из снега и льда и призвало ровесников к осознанному выбору профессии﻿﻿﻿
Российское движение школьников в День студента возвело по всей стране
В МИД анонсировали отключение Украины от энергосистем России и Беларуси
В МИД анонсировали отключение Украины от энергосистем России и
Власти Крыма готовы принять комиссара Совета Европы по правам человека
Власти Крыма готовы принять комиссара Совета Европы по правам человека
Запад использует Прибалтику как инвестора своего ВПК — эксперт
Запад использует Прибалтику как инвестора своего ВПК — эксперт

Еще по теме

В 63 образовательных организациях Северной Осетии обновляется компьютерная техника
Школы и колледжи Свердловской области получили современные компьютеры
В Кировской области 102 образовательные организации получили современную компьютерную технику
45 образовательных организаций Чукотки получат новое цифровое оборудование