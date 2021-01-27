Опрос EADaily: Байден не сможет затормозить «Северный поток — 2»

Лидия Мартынова

Более половины (51%) участников опроса нашего агентства на тему «Сможет ли Джо Байден затормозить строительство «Северного потока — 2» ответили, что это ему не удастся.

20% считают, что новый президент США сделает это, причем 29% уточнили «Если только не забудет, что это», намекая на признаки старческой деменции Джо Байдена.

Опрос проводился с 25 по 27 января. Проголосовали 5014 человек.

Как сообщало ИА Newstes , сегодня на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джозеф Байден считает проект «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы».