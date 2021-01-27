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Ортопедическая подушка – залог здорового сна


В процессе сна людям необходимо подкладывать подушку под голову, так как это способствует расслаблению шейных мышц, предотвращает искривления, мигрени и болевые ощущения в спине. При неудобном расположении головы шея не расслабляется, так как отсутствует необходимая поддержка.

Если человек засыпает без подушки, его голова запрокидывается назад. В результате нарушается кровоснабжение мозга, так как пережимаются шейные артерии. Поэтому хорошие ортопедические подушки для сна не только обеспечивают крепкий и здоровый сон, но и являются отличной профилактикой остеохондроза, устраняют головные боли.

Наполнители

Настоящие ортопедические подушки имеют такие виды наполнителей:

  • Гречишная лузга – идеально воспроизводит форму тела, устраняет усталость, в составе отсутствуют какие-либо синтетические компоненты. Хорошо удерживает необходимую форму, пружинит, ее можно легко проветрить.
  • Полиэстер – синтетический материал. Производится в форме волокон, характеризуется долгим сроком эксплуатации. Изделия с таким наполнителем могут прослужить более 10 лет.
  • Вязкоэластичная пена – это идеальный наполнитель подушек для людей, страдающих высоким давлением. Ее производством занялись по заказу NASA, а после некоторых доработок стали использовать как наполнитель в быту.

Помимо этого, можно купить ортопедические подушки с наполнителем из бамбука, латекса и экофайбера.

Рекомендации по выбору

Подбирая вариант подушки, необходимо учитывать комплекцию и предпочтительную позу во время сна. Если вы спите на спине, вам подойдет подушка высотой 6-10 см, на боку – не менее 12, а если на животе – плоская.

Также важным критерием является вес. Чем выше изделие, тем тяжелее.

Форма может быть разнообразной: с волной, с простеганными валиками, с выемкой под плечо. Вариация форм возможна лишь у моделей, которые «запоминают» очертания тела.

Среди наиболее распространенных форм выделяют:

  • Классическая прямоугольная – экономичная, простая, универсальная.
  • С выемкой под плечо – из-за увеличенной высоты идеальный вариант для полных людей, а также для тех, кто спит на боку.
  • С анатомической волной – характеризуется двумя валиками, которые имеют разную высоту. Валики помогают подобрать наиболее комфортную позу для сна.

Наполнитель бывает из природных или синтетических материалов в зависимости от того, для кого и для каких целей предназначается изделие.

Удачно выбранная подушка прослужит длительное время, улучшит качество отдыха и сна, предотвратит проблемы со здоровьем.

# Бизнес

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