Ортопедическая подушка – залог здорового сна
В процессе сна людям необходимо подкладывать подушку под голову, так как это способствует расслаблению шейных мышц, предотвращает искривления, мигрени и болевые ощущения в спине. При неудобном расположении головы шея не расслабляется, так как отсутствует необходимая поддержка.
Если человек засыпает без подушки, его голова запрокидывается назад. В результате нарушается кровоснабжение мозга, так как пережимаются шейные артерии. Поэтому хорошие ортопедические подушки для сна не только обеспечивают крепкий и здоровый сон, но и являются отличной профилактикой остеохондроза, устраняют головные боли.
Наполнители
Настоящие ортопедические подушки имеют такие виды наполнителей:
- Гречишная лузга – идеально воспроизводит форму тела, устраняет усталость, в составе отсутствуют какие-либо синтетические компоненты. Хорошо удерживает необходимую форму, пружинит, ее можно легко проветрить.
- Полиэстер – синтетический материал. Производится в форме волокон, характеризуется долгим сроком эксплуатации. Изделия с таким наполнителем могут прослужить более 10 лет.
- Вязкоэластичная пена – это идеальный наполнитель подушек для людей, страдающих высоким давлением. Ее производством занялись по заказу NASA, а после некоторых доработок стали использовать как наполнитель в быту.
Помимо этого, можно купить ортопедические подушки с наполнителем из бамбука, латекса и экофайбера.
Рекомендации по выбору
Подбирая вариант подушки, необходимо учитывать комплекцию и предпочтительную позу во время сна. Если вы спите на спине, вам подойдет подушка высотой 6-10 см, на боку – не менее 12, а если на животе – плоская.
Также важным критерием является вес. Чем выше изделие, тем тяжелее.
Форма может быть разнообразной: с волной, с простеганными валиками, с выемкой под плечо. Вариация форм возможна лишь у моделей, которые «запоминают» очертания тела.
Среди наиболее распространенных форм выделяют:
- Классическая прямоугольная – экономичная, простая, универсальная.
- С выемкой под плечо – из-за увеличенной высоты идеальный вариант для полных людей, а также для тех, кто спит на боку.
- С анатомической волной – характеризуется двумя валиками, которые имеют разную высоту. Валики помогают подобрать наиболее комфортную позу для сна.
Наполнитель бывает из природных или синтетических материалов в зависимости от того, для кого и для каких целей предназначается изделие.
Удачно выбранная подушка прослужит длительное время, улучшит качество отдыха и сна, предотвратит проблемы со здоровьем.