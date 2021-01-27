От Жуковой до Гарифуллиной: вспоминаем самые яркие романы Марата Сафина

Вадим Карасев

Марат Сафин сделал блестящую карьеру в большом теннисе. За годы, проведенные на корте, спортсмен удостоился множества призов, звания первой ракетки мира и заработал порядка 15 миллионов долларов, благодаря которым сейчас может позволить себе жить в свое удовольствие. В прессе же всегда обсуждалась не только филигранная игра Сафина и его победы, но и насыщенная личная жизнь. Сегодня, в день 41-летия теннисиста, NEWSTES.RU решил вспомнить его самые яркие романы, а также рассказать, как сейчас складываются его отношения с противоположным полом.

Первая любовь

В 14 лет Марат Сафин благодаря усилиям мамы (она добилась для сына гранта в швейцарском банке) устраивается в Теннисную академию Панчо Альварино в Валенсии. С того момента будущая звезда спорта начинает самостоятельную жизнь вдали от родины. Большую часть времени Сафин выкладывался на корте, но находил время и на личную жизнь.

Вскоре после переезда Марат начал встречаться с топ-моделью Сильвией Торренс-Валеро. Познакомились они, судя по всему, благодаря сестре модели, испанской теннисистке Кристине Торренс-Валеро.





Марат Сафин и Сильвия Торренс-Валеро

Подробности этих отношений прессе неизвестны, ведь тогда юный Марат только начинал свой путь и еще не находился под лупой журналистов. Однако именно Сильвия переживала вместе со спортсменом его первые удачи и поражения и сопровождала его на турнирах. В ответ Сафин романтично посвящал возлюбленной свои победы в матчах.





Молодые люди были вместе четыре года. Отношения Сильвии и Марата закончились, когда он окончил академию и начал свою профессиональную карьеру. На тот момент личная жизнь для Сафина отошла на второй план, и главным приоритетом стал спорт.





Даша Жукова

Первые слухи о романе Марата Сафина и Даши Жуковой пошли после того, как в прессе появились романтичные снимки пары с совместного отдыха. В 2004 году влюбленные впервые подтвердили свои отношения: они вышли в свет вместе, появившись на открытии одного из ювелирных магазинов.

После этого Сафин во всеуслышание назвал Жукову своей девушкой: это произошло на одном из теннисных турниров. Тогда же в прессе появились слухи о скорой свадьбе спортсмена и дочери успешного бизнесмена Александра Жукова, но до загса они так и не дошли.





Даша Жукова и Марат Сафин

Марат и Даша расстались спустя год после начала романа — в 2005-м. Примечательно, что именно в тот год Жукова встретила на своем пути миллиардера и владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, за которого впоследствии и вышла замуж. В прессе поговаривали, что именно Даша тогда стала инициатором разрыва отношений с Сафиным: она якобы променяла перспективного спортсмена на успешного бизнесмена.

В 2006 году Марата и Дашу снова видели вместе: по слухам, они несколько раз пытались возобновить свои отношения. По другой версии, таким образом Даша лишь хотела отвлечь внимание журналистов, ведь тогда в прессе уже активно говорили о ее романе с Абрамовичем, который на тот момент еще официально состоял в браке с другой женщиной.

Сам Сафин лишь однажды прокомментировал в СМИ свои отношения с Дашей. На очередной вопрос журналиста о Жуковой он ясно дал понять, что ее больше нет в его жизни:

Меня этот человек больше не интересует. Мы расстались. Теперь каждый может поступать, как ему вздумается. Взрослые же люди, — заявил Сафин в беседе с "Экспресс-газетой", также добавив, что не жалеет ни о чем из того, что произошло.





Алена Селезнева

После расставания с Дашей Жуковой Марат Сафин успел закрутить короткий роман. Его новой избранницей стала солистка группы "Другие правила" Алена Селезнева. Их отношения были непродолжительными, но оставили яркий след в сердце и в творчестве девушки. Так, поклонники убеждены, что одна из строчек песни Алены под названием "Уимблдон", которую она записала сольно, посвящена именно Марату.





Алена Селезнева

Но не знает он, Что для кого-то он один необходим, Для нее эксклюзивен он,— поется в песне.





Алена Селезнева (посередине) в составе группы "Другие правила"

Валерия Якубовская

Еще одной пассией теннисиста в тот период жизни стала модель Валерия Якубовская. Уже после расставания с Сафиным она заявила, что ждет от него ребенка, а в 2005-м на свет появилась ее дочь Ева.





Валерия Якубовская с дочерью Евой

Сам Марат долгое время никак не комментировал разговоры о возможной дочери. По слухам, ребенка он не признал, однако, будучи на пике своей карьеры, добровольно помогал экс-возлюбленной и ее дочери деньгами. Такое поведение спортсмена лишь подогревало интерес поклонников к этой теме: многие гадали, является ли Марат биологическим отцом девочки или все-таки нет.





Несколько лет назад Сафин дал интервью, в котором заявил, что у него нет дочери. При этом спортсмен признался, что его никак не задевают разговоры в прессе о его возможном отцовстве, а также предложил обратиться за более подробным комментарием к его бывшей возлюбленной Валерии.

У меня нет дочерей. Мало ли что пишут. Но я спокойно к этому отношусь. Если обращать внимание на каждую вещь, то буду терять время. Пусть пишут, если им нравится. Что мне, запрещать, что ли? Даже сейчас ответил, но все равно продолжат писать. Будут писать, ты же понимаешь. Сколько людей, столько и мнений. Опускаться до этих людей, доказывать кому-то чего-то — зачем? Если это так интересно, спросите у ее мамы, откуда все пошло,— сказал Марат в интервью Sports.ru.





Валерия Якубовская с дочерью Евой

Сама Валерия через несколько лет после рождения Евы, в 2009-м, повторно вышла замуж за своего бывшего мужа Дмитрия Якубовского (этот брак стал для него 13-м по счету). После свадьбы Якубовская явно перестала нуждаться в материальной помощи Сафина: судя по снимкам в инстаграм-аккаунтах модели и ее дочери, владелец швейцарского холдинга Engelberg Industrial Group AG обеспечивает им безбедную жизнь, полную роскоши.





Валерия и Дмитрий ЯкубовскиеВалерия Якубовская с дочерью Евой





Ева Якубовская

Елена Корикова

В 2006 году Марат Сафин с головой окунулся в новые отношения, и снова с девушкой со звездной фамилией — актрисой Еленой Кориковой. Теннисист, которому на тот момент едва исполнилось 26 лет, и звезда сериала "Бедная Настя" (ей на момент романа с Сафиным было 34 года) практически не расставались: Марат сопровождал любимую на светских мероприятиях и был с ней на всех на репетициях шоу "Цирк со звездами".





Елена Корикова

В прессе поговаривали, что Сафин по-настоящему влюблен: осыпает Корикову шикарными букетами и даже вручил ей обручальное кольцо. К слову, свадьба Марата и Елены так и не состоялась. Влюбленные расстались, а причиной, как говорили в прессе, стала их восьмилетняя разница в возрасте. Якобы окончательную точку в их отношениях поставила мать Сафина, которая наотрез отказалась принимать избранницу сына.





Елена Корикова в сериале "Бедная Настя"

Анастасия Осипова

В 2008 году в СМИ обсуждался уже новый роман Марата Сафина. На этот раз его избранницей стала солистка группы "Блестящие" Анастасия Осипова. Вместе они постоянно попадали в объективы репортеров на светских мероприятиях и днях рождения общих друзей.





Анастасия Осипова

По слухам, теннисист хотел жениться на Анастасии, как и на двух своих предыдущих избранницах, однако отношения пары были настолько страстными и темпераментными, что из-за постоянных ссор звездная пара так и не смогла дойти до загса.

Поговаривали, что во время таких разладов с Анастасией Марат искал утешения в объятиях своей бывшей девушки, топ-модели Анны Друзяки, с которой познакомился за год до начала романа с Осиповой. К слову, сама Осипова достаточно спокойно воспринимала это общение и была убеждена, что оно исключительно дружеское.





Я знаю, что Марата часто видят с бывшей, но разве они не могут быть просто друзьями?— цитирует Анастасию издание "Аргументы и факты".

К слову, даже терпимость Осиповой эти отношения сохранить не помогла: в 2011 году теннисист и певица окончательно расстались.

После этого разрыва Сафин ненадолго вернулся к Анне Друзяке. Кроме того, в тот период теннисиста часто замечали в компании дизайнера Алены Ахмадуллиной, с которой ему также приписывали роман.





Анастасия Осипова (крайняя справа) в составе группы "Блестящие"

Аида Гарифуллина

В 2016 году в прессе появились первые слухи о новом романе Марата Сафина. Его новой избранницей стала 28-летняя солистка Венского оперного театра Аида Гарифуллина. Первое время пара никак не комментировала свои отношения, однако и не пыталась скрываться: на публике Марат и Аида открыто демонстрировали теплые чувства друг к другу и обнимались совсем не по-дружески.





Марат Сафин и Аида Гарифуллина

Позже в прессе появилась информация, что Марат и Аида познакомились в 2015 году в компании общих друзей, а через какое-то время начали встречаться. После того, как журналисты рассекретили роман звезд, они стали активно делиться в соцсетях совместными романтичными снимками из поездок по миру. На всех этих фото Сафин выглядел невероятно счастливым, из-за чего поклонницы решили, что он наконец нашел ту самую и готов расстаться со своим статусом вечного холостяка.





Серьезность намерений пары подчеркивали и слухи о беременности оперной дивы, которые появились вскоре после того, как прессе стало известно об их романе. Однако в конце 2016 года стало известно о расставании Гарифуллиной и Сафина. Девушка сама рассказала о разрыве со звездным бойфрендом. Она уточнила, что причиной стал загруженный график обоих и жизнь на две страны: Аида большую часть времени проводила в Вене, а Марат — в Москве.

Аида уточнила, что они с бывшим возлюбленным остались друзьями, а также описала Марата как "большого романтика" и "настоящий идеал мужчины": по словам оперной певицы, возлюбленный постоянно устраивал ей красивые свидания. Кроме того, Аида призналась, что Сафин очень нравился ее маме.





Вскоре после расставания с Маратом Сафиным прессе стало известно, что слухи о ее предполагаемой беременности все же были правдой. В начале 2017 года она сама рассказала в интервью Forbes Woman, что у нее есть шестимесячная дочь Оливия, которую она берет с собой на гастроли по всему миру.

Тогда же в прессе начали обсуждать, что отцом девочки, судя по всему, является именно Марат. При этом сам Сафин, как мы уже упоминали выше, заявляет в своих интервью, что у него нет детей. К слову, в той же беседе с журналистами он впервые прокомментировал свое расставание с Аидой Гарифуллиной.

Не обсуждаю эту тему. Вообще. Эта тема закрыта, все в прошлом. За бывшими своими не слежу. Неинтересно,— заявил Сафин в разговоре со Sports.ru.





Отношения с Анной Курниковой и Марией Шараповой

В прессе Марата Сафина также неоднократно связывали со звездными коллегами по большому теннису — Анной Курниковой и Марией Шараповой. К слову, никаких подтверждений этим слухам так и не нашлось, да и сам теннисист отрицает, что между ними когда-то была романтическая связь.

Мы знаем друг друга с семи лет, вместе начинали заниматься на "Спартаке". К ней у меня отношение как к родственнице, поэтому не воспринимаю ее как женщину. То есть воспринимаю, но по-другому,

— так Сафин прокомментировал свои отношения с Курниковой в одном из прямых эфиров в инстаграме.





Анна Курникова и Марат Сафин

В том же разговоре Марат развеял слухи, что между ним и Марией Шараповой когда-то была "химия". По словам спортсмена, из-за семилетней разницы в возрасте с Шараповой он всегда относился к ней исключительно как к своей младшей сестре:

Химии между мной и Манюней никогда не было. Я знаю ее с тех пор, как она с отцом приезжала в Австралию на юниорский турнир. Какого она года, 86-го или 87-го? Как моя сеструха (Динара Сафина — сестра Марата. — Прим. ред.). Я ее помню, когда ей было лет 16, так ее всегда и воспринимал.





Марат Сафин и Мария Шарапова

Осознанное одиночество

В 2018 году Марат Сафин дал откровенное интервью интернет-порталу Sports.ru, о котором мы уже несколько раз упоминали ранее. В нем он заявил, что у него нет отношений, потому что он просто больше не стремится их построить. Теннисист признался, что хочет пожить для себя и насладиться собственной свободой.

У меня нет ни девушки, ни жены. Уже давно. Так случилось. И я пока не хочу, нет желания. Я просто не хочу отношений... Отношения не хочу выстраивать ни с кем. Не хочу делиться своей личной жизнью. Не хочу делиться своими вещами. Разделять какие-то вещи. Не хочу слышать какие-то вещи от людей. Меня это не интересует. Период такой. Не потому, что что-то сломалось. Просто хочу пожить для себя, путешествовать, ни к кому не быть привязанным. Чтобы мне никто не задавал лишние вопросы. Чтобы я не задавал. Чтобы у меня была полная свобода. Чтобы я мог делать то, что я хочу. Я ни в ком не разочаровывался, просто так сложилось,— заявил Сафин.





Спустя год Марат появился в эфире телеканала "Дождь" — тогда его позиция по поводу длительных и серьезных отношений осталась прежней, при этом спортсмен не стал отрицать, что все же мечтает когда-то создать нормальную семью:

Я был в длительных отношениях, но сейчас такой период — мне захотелось побыть одному. Что такое "искать любовь"? Ты же не ходишь, с фонариком не ищешь: а не хотите ли вы пожить здесь немножко? Вот такой период: так сложилось, что пока один. Конечно, я хочу семью, это же не то же, что аскет: ушел в монастырь и живу там. Нет, ни в коем случае. Просто у меня такой период, ни с кем пока не встречаюсь. Разочаровался ли я в женщинах? Нет, не дождетесь.





В том же интервью теннисист рассказал о своем отношении к женщинам в целом, а также о том, по какому принципу обычно выстраивает с ними общение и совместный быт:

Женщины все прекрасны по-своему. Вы где-то одинаковые, а где-то разные. Вот и все. Ты же ищешь человека не за плюсы, а за минусы, ты же с минусами хочешь ужиться, а не с плюсами. За плюсы готовы все жить друг с другом, а за минусы — вот это самое сложное. Естественно, у нас же период конфетно-цветочный самый такой, все проявляют себя самыми хорошенькими, начинают жить, а потом оказывается, что это полная задница. Поэтому я считаю, что торопиться точно не надо: потом появляются дети, которые никому не нужны. Естественно, их воспитывают бабушки, няни, и потом из этого вырастает непонятно что, как практика показывает.





Все в той же беседе Сафин признался, что не боится остаться в одиночестве, если так и не найдет себе женщину, с которой ему было бы комфортно. В таком случае спортсмен планирует переложить все домашние хлопоты на домработницу:

Если никого не найду, я смогу дожить, мне стакан воды перед смертью не нужен. Филиппинку себе найму в крайнем случае. Я спокойно отношусь: да — да, нет — нет. Это не самоцель — жить с кем-то, найти себе женщину и жить.





Весной 2020 года Марат Сафин дал новое интервью, в котором в очередной раз коснулся темы своей личной жизни. Теннисист признался, что не ставит себе главной целью женитьбу и рождение ребенка и предпочитает просто плыть по течению.

Не гонюсь за созданием семьи. У меня есть товарищи, которые говорят: "Тебе уже 40 лет. Пора семью и детей заводить". А я понимаю, что у каждого свое время для этого. Я готов, в принципе, прожить без детей, девушки или жены. Если в моей жизни появится человек, который будет мне интересным партнером, то да. А делать это ради галочки не хочу,— рассказал Сафин.





В 2020 году в прессе начали распространяться слухи о романе Сафина с экс-участницей "Дома-2" Викторией Боней. Их появление спровоцировали сами звезды, начав публиковать в соцсетях совместные снимки из Монако (там Виктория живет вместе с дочерью Анджелиной). Марат никак не комментирует свои отношения с Викторией, а она сама, загадочно улыбаясь, называла их в недавнем выпуске YouTube-шоу "Алена, блин!" исключительно дружескими.





Виктория Боня и Марат Сафин



