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Памела Андерсон заявила, что уходит из соцсетей

Памела Андерсон заявила, что уходит из соцсетей

Несмотря на то что 53-летняя Памела Андерсон может похвастаться более чем миллионом подписчиков в одном только инстаграме, она объявила, что больше не будет публиковать посты в соцсетях: Facebook, Twitter и Instagram. Свое решение Памела объяснила тем, что соцсети используются как форма контроля над разумом, а себя она объявила "свободной".

Мне никогда не были интересны соцсети. И теперь, когда я нашла свое место в жизни, я искренне вдохновляюсь чтением и пребыванием на природе. Я свободна. Будем надеяться, что вы найдете в себе силы и вдохновение следовать своей цели и постараетесь не поддаваться соблазну тратить время впустую. Это то, что они хотят и могут использовать, чтобы заработать деньги: взять ваш мозг под свой контроль,

— написала Андерсон.


Свое послание звезда завершила хештегами, такими как "сбитая с толку толпа" и "свобода".

До своего заявления об уходе из соцсетей Памела Андерсон была довольно активной их пользовательницей. Она часто делилась в инстаграме архивными снимками, а в твиттере нередко высказывалась по тем или иным вопросам, к примеру, поддерживала основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и боролась за права животных.

Поклонники Андерсон с сожалением восприняли новость о ее уходе из соцсетей, но в то же время отметили, что очень за нее рады.

Мы будем скучать!

— пишут они ей.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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