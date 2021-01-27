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Поляки усмотрели шизофрению в позиции Байдена по СП-2

Поляки усмотрели шизофрению в позиции Байдена по СП-2

Польский профессор-американст Гжегож Бурский заявил, что новый курс Соединенных Штатов выглядит, как проявление шизофрении. Его тревогу вызвало намерение дружить с Германией – в результате, считает Бурский, газопровод "Северный поток-2" может быть окончательно достроен.

В эфире станции "Радио Щецин" специалист указал на двойственную политику Байдена: с одной стороны, он возмущен продолжением строительства СП-2, с другой стороны, хочет наладить более крепкие отношения с Берлином. В конечном итоге это может привести к улучшению контактов Москвы и ФРГ.

Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, [Байден] приглашает Германию к сотрудничеству.

Новая администрация США уже высказала критическое мнение по поводу СП-2 – пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки назвала проект "плохой сделкой для Европы". Санкции, введенные администрацией Дональда Трампа, будут пересмотрены, а не отменены.

Ранее Ruposters писал, что в "Газпроме" заговорили о возможном провале "Северного потока — 2". В Германии между тем заверяют, что не изменили своей позиции по проекту.

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По материалам: uposters.ru

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