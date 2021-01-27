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Полнолуние 28 января 2021 года: что можно делать и что нельзя

Полнолуние 28 января 2021 года: что можно делать и что нельзя

Полнолуние 28 января будет довольно опасным. Луна окажется в Знаке Льва, что принесет многим людям проблемы в большинстве сфер жизни. Астрологи рассказали о том, что можно и что нельзя делать в этот день.


В Полнолуние многие люди раздражают друг друга безо всякой причины. Это нормально, но сегодня это будет возведено в абсолютную степень. Лучше не говорить никому о своей неприязни, если вы не хотите лишних проблем. Скорее всего, негативные эмоции временны.

Что нельзя делать 28 января

Эксперты сайта dailyhoro.ru акцентируют внимание на финансовой сфере жизни. В этот день желательно не совершать крупных покупок. Денежные вложения и приобретения могут нанести непоправимый вред вашему кошельку. Старайтесь ограничиться лишь самыми необходимыми тратами. Стоит расплачиваться за товары исключительно наличными деньгами.

Нельзя выяснять отношения. В Полнолуние это строго запрещено, в каком бы Знаке Зодиака в этот момент ни находилась Луна. На Луне во Льве это опасно вдвойне. Любое небрежно брошенное слово может стать началом конца в отношениях. Даже самая крепкая любовь может пострадать от бессмысленных конфликтов.

Нельзя забывать про отдых. Бездельничать не стоит, но и работать за двоих тоже не желательно. Усталость может стать причиной конфликтов и неверных решений. Можно сорваться на крик без особой причины, поэтому берегите нервы. Занимайтесь в перерывах между работой чем-то приятным. Выпускайте пар при помощи легких физических упражнений — приседаний, асан, отжиманий или просто ходьбы. Если почувствуете, что сильно устали, воспользуйтесь техникой Пранаяма для пробуждения внутренних сил.


Нельзя лгать и давать пустые обещания. Это очень опасно, потому что в ближайшие дни это может обернуться для вас большими проблемами. Также не стоит распускать слухи и говорить что-то об окружающих, не зная правды. Предположения лучше оставить при себе, чтобы не навредить никому.

Что можно делать в это Полнолуние

Астрологи советуют занять себя духовными практиками. Очень хорошо, если этот день у вас будет выходным. Если вы работаете, то вечером постарайтесь расслабиться, отдохнуть и помедитировать. Считается, что в такие дни очень полезно искать ответы на вопросы внутри своего сознания, а не за его пределами.

Полезным в этот четверг стает уединение. Негативные мысли и эмоции будут передаваться от человека к человеку. Не исключено, что кто-то может заразить вас неуверенностью и пессимизмом. В уединении такого точно не случится. Именно поэтому астрологи советуют также забыть про интернет и социальные сети.

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По материалам: dailyhoro.ru

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