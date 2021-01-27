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Правительство утвердило доступную ипотеку для украинцев

Правительство утвердило доступную ипотеку для украинцев
Кабмин утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента в среду, 27 января.

Правительство приняло постановление по инициативе президента Владимира Зеленского. С осени 2020 года ряд банков начал предоставлять ипотеку под 10%, но Зеленский поставил задачу снизить процентную ставку до 7%.

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"Доступная ипотека была среди важных пунктов моей предвыборной программы. Кроме того, это очередной шаг Украины в направлении цивилизованного мира и обеспечения достойной жизни наших граждан", - заявил президент.

Согласно постановлению, Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые хотят купить квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. В ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года. Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы Доступные кредиты 5-7-9%.

Теперь постановление доработают в Минфине в течение двух дней и представят ​​на подпись премьер-министру Денису Шмыгалю уже в пятницу, 29 января.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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