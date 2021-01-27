Правительство утвердило доступную ипотеку для украинцев

Влада Некрасова

Кабмин утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента в среду, 27 января.Правительство приняло постановление по инициативе президента Владимира Зеленского. С осени 2020 года ряд банков начал предоставлять ипотеку под 10%, но Зеленский поставил задачу снизить процентную ставку до 7%.Читайте новости в Telegram-канале GogetNews"Доступная ипотека была среди важных пунктов моей предвыборной программы. Кроме того, это очередной шаг Украины в направлении цивилизованного мира и обеспечения достойной жизни наших граждан", - заявил президент.Согласно постановлению, Фонд осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые хотят купить квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. В ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года. Программа по удешевлению стоимости ипотечных кредитов заработает в рамках программы Доступные кредиты 5-7-9%.Теперь постановление доработают в Минфине в течение двух дней и представят ​​на подпись премьер-министру Денису Шмыгалю уже в пятницу, 29 января.