Путин и Байден договорились общаться «транспарентно и постоянно»

Лидия Мартынова

Президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин в ходе телефонной беседы во вторник договорились поддерживать «транспарентное и постоянное общение», сообщает пресс-служба Белого дома.

«Два президента договорились поддерживать в будущем транспарентное и постоянное общение», — говорится в сообщении.

Главы государств, в том числе, договорились искать возможности для дальнейших обсуждений по стратегической стабильности.

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Накануне Байден в ходе брифинга заявил, что наличие разногласий в отношениях Вашингтона и Москвы не является поводом отказываться от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Уже 26 января стало известно, что президенты России и США договорились продлить соглашение.