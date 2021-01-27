Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин и Байден договорились общаться «транспарентно и постоянно»

Путин и Байден договорились общаться «транспарентно и постоянно»

Путин и Байден договорились общаться «транспарентно и постоянно»

Президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин в ходе телефонной беседы во вторник договорились поддерживать «транспарентное и постоянное общение», сообщает пресс-служба Белого дома.

«Два президента договорились поддерживать в будущем транспарентное и постоянное общение», — говорится в сообщении.

Главы государств, в том числе, договорились искать возможности для дальнейших обсуждений по стратегической стабильности.

Песков: Россия рассчитывает на налаживание диалога с США


Накануне Байден в ходе брифинга заявил, что наличие разногласий в отношениях Вашингтона и Москвы не является поводом отказываться от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Уже 26 января стало известно, что президенты России и США договорились продлить соглашение. 

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Совет Федерации рассмотрит документы по СНВ-3
Совет Федерации рассмотрит документы по СНВ-3
Неделя высокой моды в Париже: Пенелопа Крус, Ванесса Паради, Марион Котийяр и показ Chanel
Неделя высокой моды в Париже: Пенелопа Крус, Ванесса Паради, Марион
Задержан экс-глава подразделения ФСКН, организовавший сеть нарколабораторий
Задержан экс-глава подразделения ФСКН, организовавший сеть
Студенты и педагоги колледжей Дагестана организовали тематическую выставку
Студенты и педагоги колледжей Дагестана организовали тематическую
В Северной Осетии создадут более 1500 школьных мест
В Северной Осетии создадут более 1500 школьных мест
Финал конкурса «Воспитатель года России – 2020» пройдёт в Перми
Финал конкурса «Воспитатель года России – 2020» пройдёт в Перми
Владимир Маски: Хроники Донбасса. Война — это преступление
Владимир Маски: Хроники Донбасса. Война — это преступление
10 из 10: лучшие актёры прошлого десятилетия в российском кино
10 из 10: лучшие актёры прошлого десятилетия в российском кино
США в ожидании обвала доллара: каковы последствия для экономики России
США в ожидании обвала доллара: каковы последствия для экономики России
В подмосковном Подольске построят детский сад на 240 мест
В подмосковном Подольске построят детский сад на 240 мест
В Волгоградской области откроют новую региональную площадку проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем»
В Волгоградской области откроют новую региональную площадку проекта
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят, как помочь школьникам справиться с лавиной информации, которая обрушивается на них в интернете
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят, как

Топ на сегодня

Рейтинг Форекс брокеров
Рейтинг Форекс брокеров
Дочь Мадонны Лурдес Леон устроила перепалку в инстаграме. Теперь в сети обсуждают ее странные комментарии
Дочь Мадонны Лурдес Леон устроила перепалку в инстаграме. Теперь в
Зеленский – разведке: Сдерживать угрозы извне научились, время – для амбициозных действий
Зеленский – разведке: Сдерживать угрозы извне научились, время – для
На Украине закончился уголь для отопления страны
На Украине закончился уголь для отопления страны
Главы МИД Ирана и России обсудят Нагорный Карабах
Главы МИД Ирана и России обсудят Нагорный Карабах

Еще по теме

Байден и новый президент Бразилии договорились о сотрудничестве
Путин и Эрдоган договорились поддерживать регулярный диалог
Песков: Путин и Эрдоган договорились продолжить общение после саммита в Тегеране
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана