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Путин призвал мировое сообщество оказать помощь Нагорному Карабаху

Путин призвал мировое сообщество оказать помощь Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин в ходе удалённого выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня, 27 января, призвал международное сообщество оказать помощь в восстановлении мирной жизни и решении гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе.

Глава российского государства напомнил, что в ноябре прошлого года удалось достичь трёхсторонней договорённости лидеров России, Азербайджана и Армении по прекращению войны в зоне карабахского конфликта и стабилизации в регионе, которое последовательно реализуется.

«Удалось остановить кровопролитие, это самое главное, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации. Теперь, перед международным сообществом и, несомненно, перед странами, участвовавшими в разрешении кризиса, стоит задача оказания помощи пострадавшим районам, в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, защитой и восстановлением памятников истории, религии и культуры», — сказал Владимир Путин.

Россией были предприняты активные посреднические усилия, чтобы остановить вооружённый конфликт в Карабахе, отметил президент.

«Мы стремились следовать договорённостям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ, в частности между её сопредседателями — Россией, США и Францией», — подчеркнул Путин, назвав это «хорошим примером сотрудничества» мировых держав.

Напомним, российские миротворцы находятся в зоне карабахского конфликта в соответствии с договорённостями, зафиксированными в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Карабахе, подписанном 9 ноября. Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, связывающего Армению с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. Командование миротворческой операции располагается в Степанакерте. Зона проведения миротворческой миссии разделена на сектора «Север» и «Юг», здесь находятся 23 наблюдательных поста. В регионе дислоцировано 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники ВС РФ.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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