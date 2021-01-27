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Путин в Музее Победы осмотрел экспозицию о жизни советского народа в годы ВОВ

Путин в Музее Победы осмотрел экспозицию о жизни советского народа в годы ВОВ

Президент России Владимир Путин в день 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда осмотрел экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Экспозиция, рассказывающая о жизни советских людей в военное время, расположилась на площади свыше 3 тысяч квадратных метров. Интерактивный проект сочетает подлинные артефакты и элементы театра и кино. Экспозиция состоит из 7 тысяч экспонатов, 17 тематических разделов, 22 фильмов-реконструкций и нескольких уникальных трехмерных панорам, которые позволяют воссоздать историческую реальность военного времени.

В музее президент также ознакомился с историческим депозитарием "Лица Победы" — мультимедийным проектом, запущенным Музеем Победы в декабре 2019 года. Он призван собрать максимально полную информацию о вкладе в победу над нацизмом каждого из жителей страны — воинов, партизан, подпольщиков, тружеников тыла — и сохранить память о них для будущих поколений.

Принять участие в проекте могут все желающие. Чтобы увековечить память о своих родственниках и земляках, нужно передать материалы о них на вечное хранение в Музей Победы. Сделать это можно через сайт проекта, по почте или при личном посещении. Таким образом музей собирает глобальный цифровой архив — наглядные документальные свидетельства вклада советских людей в победу над нацизмом.

После передачи документов каждый участник проекта может прийти в музей и найти истории и фотографии предков на интерактивных экранах в зале мультимедийной экспозиции "Лица Победы". Уже принято и обработано около 300 тысяч биографических материалов, сбор историй для проекта продолжается.

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По материалам: uposters.ru

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