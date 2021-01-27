Роспотребнадзор ждет снижения заболеваемости Covid-19 в марте

Лидия Мартынова

Заметное снижение заболеваемости Covid-19 в России, вероятно, начнется в марте, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам собеседника агентства, сейчас фаза медленного роста заболеваемости коронавирусом в России завершилась и сменилась фазой стабилизации.

«Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — сказал Горелов.

Он уточнил, что, скорее всего, к летним показателям заболеваемости Covid-19 Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, однако статистика заражения снизится.