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С февраля в школах Калининградской области появится новое меню

С февраля в школах Калининградской области появится новое меню

В школах Калининградской области в феврале будет организовано питание в соответствии с новым меню. Примерный двухнедельный рацион согласован с Роспотребнадзором. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

«По заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы представленное меню соответствует требованиям СанПиН. В нем соблюдены все требования по массе порций, калорийности, энергетической и пищевой ценности, содержанию витаминов и минеральных веществ в каждом блюде», – уточняется в сообщении.

Завтрак состоит из закуски, горячего блюда, горячего напитка и свежих фруктов. В большем количестве добавлены молочные продукты и блюда из яиц (омлет, молочные каши), более разнообразными станут салаты из овощей. Обед включает в себя закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и напиток.

«Работа над улучшением меню ведется постоянно. Мы регулярно посещаем школьные столовые, общаемся с детьми и организаторами питания. Новое меню разработано с учетом пожеланий детей и родителей, а также на основании рекомендаций Роспотребнадзора», – сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва.

В настоящее время бесплатным горячим питанием в Калининградской области обеспечены 50,5 тысячи учащихся начальной школы, а также 15 тысяч ребят 5–11-х классов из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и пять тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.

В министерстве работает телефон горячей линии по вопросам обеспечения учащихся горячим питанием: +7 (4012) 59-29-62. Мониторинг обращений ведется ежедневно.

Также в каждой образовательной организации осуществляется родительский контроль за организацией питания.

# Общество
По материалам: edu.ru

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