Сдержанный образ и милые косички: Ирина Шейк на прогулке с дочерью в Нью-Йорке

Вадим Карасев

В то время как многие известные представители фэшн-индустрии на днях поспешили отправиться в Париж, где сейчас проходит Неделя выскокой моды, 35-летняя Ирина Шейк осталась в Нью-Йорке. Модным показам российская звезда предпочитает компанию своей дочери, которой она уделяет очень много времени (впрочем, и знаменитый отец девочки, актер Брэдли Купер, тоже активно участвует в ее воспитании).





Вчера Шейк вновь вышла на прогулку с дочкой. Модель была одета в голубые джинсы, заправленные в коричневые кожаные сапоги, серый свитер с высоким воротом и шерстяное пальто-пиджак под цвет обуви. Дополнили ее образ коричневая сумочка от Burberry и солнцезащитные очки.

Свой довольно сдержанный образ Шейк разбавила прической — она сделала две очаровательные косички, которые смотрелись очень мило.





А вот Лея в противовес маме была одета ярко. На ней было синее бархатное платье, разноцветный пуховик с принтом, блестящие угги из пайеток и шапка с ярко-розовым помпоном.



