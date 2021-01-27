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Сдержанный образ и милые косички: Ирина Шейк на прогулке с дочерью в Нью-Йорке

Сдержанный образ и милые косички: Ирина Шейк на прогулке с дочерью в Нью-Йорке

В то время как многие известные представители фэшн-индустрии на днях поспешили отправиться в Париж, где сейчас проходит Неделя выскокой моды, 35-летняя Ирина Шейк осталась в Нью-Йорке. Модным показам российская звезда предпочитает компанию своей дочери, которой она уделяет очень много времени (впрочем, и знаменитый отец девочки, актер Брэдли Купер, тоже активно участвует в ее воспитании).


Вчера Шейк вновь вышла на прогулку с дочкой. Модель была одета в голубые джинсы, заправленные в коричневые кожаные сапоги, серый свитер с высоким воротом и шерстяное пальто-пиджак под цвет обуви. Дополнили ее образ коричневая сумочка от Burberry и солнцезащитные очки.

Свой довольно сдержанный образ Шейк разбавила прической — она сделала две очаровательные косички, которые смотрелись очень мило.


А вот Лея в противовес маме была одета ярко. На ней было синее бархатное платье, разноцветный пуховик с принтом, блестящие угги из пайеток и шапка с ярко-розовым помпоном.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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