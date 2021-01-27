Сенатор предложил разместить портрет Путина на пятитысячной банкноте

Вадим Карасев

Сенатор Сергей Калашников предложил разместить на пятитысячной купюре портрет президента РФ Владимира Путина. Эта идея пришла политику в голову во время обсуждения инициативы минфина США о выпуске 20-долларовой купюры с чернокожей активисткой Гарриет Табмен.

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он подчеркнул, что исторические личности на платежных средствах являются отражением проводимой государственной политики. Изображение Табмен на американских долларах может привести к напряженности в обществе из-за обсуждения проблем рабства.

Изображение на государственных купюрах — это всегда определенный символ государственной политики в данный момент. Поэтому я считаю, что возможно все, но вопрос в актуальности. Вот размещение рабов на купюрах, это, с одной стороны, увеличивает напряжение в обществе. Потому что выносит проблему рабства в Америке, скажем так, в первый ряд политических сегодняшних проблем. Рабством прикрывают совершенно другие политические проблемы, существующие в США. На сегодняшний день мы не знаем, что будет завтра. Я не считаю возможным, кроме изображения городов, помещение каких-то людей, это будут какие-то символы. Поместим Ленина — один символ. Кого-то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично.



Ранее Ruposters писал, что в США могут выпустить 20-долларовую купюру с портретом темнокожей активистки.