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Сенатор предложил разместить портрет Путина на пятитысячной банкноте

Сенатор предложил разместить портрет Путина на пятитысячной банкноте

Сенатор Сергей Калашников предложил разместить на пятитысячной купюре портрет президента РФ Владимира Путина. Эта идея пришла политику в голову во время обсуждения инициативы минфина США о выпуске 20-долларовой купюры с чернокожей активисткой Гарриет Табмен.

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он подчеркнул, что исторические личности на платежных средствах являются отражением проводимой государственной политики. Изображение Табмен на американских долларах может привести к напряженности в обществе из-за обсуждения проблем рабства. 

Изображение на государственных купюрах — это всегда определенный символ государственной политики в данный момент. Поэтому я считаю, что возможно все, но вопрос в актуальности. Вот размещение рабов на купюрах, это, с одной стороны, увеличивает напряжение в обществе. Потому что выносит проблему рабства в Америке, скажем так, в первый ряд политических сегодняшних проблем. Рабством прикрывают совершенно другие политические проблемы, существующие в США. На сегодняшний день мы не знаем, что будет завтра. Я не считаю возможным, кроме изображения городов, помещение каких-то людей, это будут какие-то символы. Поместим Ленина — один символ. Кого-то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично.

Ранее Ruposters писал, что в США могут выпустить 20-долларовую купюру с портретом темнокожей активистки.

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По материалам: uposters.ru

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