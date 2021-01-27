Сергей Кравцов ответил на вопросы членов Совета Федерации в рамках «правительственного часа»

Лидия Мартынова

Рассказывая о ходе реализации нацпроекта «Образование», глава Минпросвещения России подчеркнул, что важнейшей задачей Министерства является укрепление педагогического корпуса, повышение статуса профессии учителя. В частности, Министерство разрабатывает единые требования к системе оплаты труда педагогов, оказывает поддержку педвузам и контролирует процесс начисления выплат за классное руководство.

Сергей Кравцов отметил важность всестороннего развития детей, получения ими как базовых, так и прикладных знаний. По его словам, каждая третья школа в стране имеет потенциал для улучшения образовательных результатов.

«Особенно это основная школа, 8–9-е классы. Мы точечно работаем с каждой школой, оказываем необходимую методическую поддержку там, где это требуется, чтобы устранить пробелы в знаниях. Такая системная работа позволяет нам увидеть позитивную динамику в достижении тех результатов, о которых говорит Президент, чтобы войти в десятку стран по качеству школьного образования», – сказал глава Минпросвещения. Министр обратил внимание на то, что положительный образовательный эффект даёт именно системный, комплексный подход, а именно создание единого образовательного пространства, профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров, работа со школами с низкими результатами.

В частности, внедрение цифровой образовательной среды дополняет и усиливает традиционное обучение, способствует формированию единого образовательного пространства.

При этом, как подчеркнул Сергей Кравцов, Министерство уделяет особое внимание вопросам поддержки педагогов, развития педагогического образования.

«От учителя зависит всё. В рамках выполнения поручения Председателя Правительства мы разрабатываем единые требования к системе оплаты труда учителей. Отдельный вопрос – оснащение педагогических вузов, их поддержка, в том числе необходимым школьным оборудованием, связь педвузов с практикой. Мы сократили бюрократическую отчётность для учителей – в конце прошлого года вместе с Рособрнадзором подписано соответствующее письмо», – сказал он.

Приведённый в письме перечень ограничивает количество обязательных для учителя документов. Среди них – рабочие программы учебных предметов, классный журнал, план воспитательной работы.

Кроме того, Министерство контролирует исполнение поручения Президента России по осуществлению дополнительных выплат за классное руководство, чтобы прежние надбавки не были сокращены. Эту доплату получают свыше 810 тысяч педагогов по всей стране.

Отвечая на вопрос одного из членов Совета Федерации, Сергей Кравцов сообщил, что Министерство также прорабатывает вопрос о включении кураторов студенческих групп (классных руководителей в системе СПО) в категорию получателей доплат за классное руководство.

«Необходимость заниматься воспитательной работой в учреждениях СПО очевидна. Сегодня 54% школьников после девятых классов идут именно в техникумы, причём часто это трудные подростки», – отметил Министр.

Сергей Кравцов также рассказал о шагах по усилению воспитательной составляющей образования. По его словам, на базе созданной Министерством Программы воспитательной работы каждая школа разработала собственный план с учётом своих особенностей и специфики, и эти планы уже реализуются с участием конкретных ответственных.

«Вводим должность советника директора школы по организации воспитательной работы. Кадровый состав советников будет формироваться через конкурс «Навигаторы детства», старт которому уже дан. Обучение кандидатов будет вестись на базе «Артека», – сказал он.

Министр подчеркнул важность развития самоуправления в школах и дополнительного образования, направленного на самореализацию детей. Минпросвещения России совместно с Министерством культуры создаёт для детей контент с развивающим содержанием – киноуроки, мультфильмы, игры. Кроме того, в рамках работы с родителями Министерство запланировало проведение регулярных всероссийских родительских собраний.

В завершение своего выступления Сергей Кравцов сообщил, что с 2021 года начинается реализация беспрецедентного по масштабности проекта по строительству новых школ.

«За четыре года мы построим 1910 новых школ, привлечём дополнительные средства от государственной корпорации «ВЭБ.РФ» и Сбербанка на сумму почти 300 млрд рублей. Мы построим примерно на 500 школ больше, чем в рамках традиционной модели формирования межбюджетных субсидий», – информировал он.

Также, по словам Министра, около 27 тысяч школ, находящихся в сельской местности и малых городах, будут оснащены современным оборудованием, в основном для преподавания предметов естественно-научной направленности.