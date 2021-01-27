«Школе Щетинина» присвоен федеральный статус

Лидия Мартынова

В соответствии с распоряжением от 22 января 2021 года № 106-р, подписанным Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков, носящий имя российского педагога и академика Михаила Щетинина, приобрёл федеральный статус – образовательная организация войдёт в структуру Всероссийского детского центра «Смена», сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Новый федеральный статус лицея-интерната даст ему дополнительные возможности – и в части контента образовательной и воспитательной деятельности, и в части оснащения самой современной техникой. Обширная инфраструктура «Смены» с необходимым оборудованием для образовательной, культурно-досуговой и физкультурно-оздоровительной работы и опытный педагогический состав помогут лицею-интернату подняться на новую ступень развития. Престижная оздоровительно-образовательная база федерального масштаба нацелена на совершенствование и успешную самореализацию школьников. Здесь работают различные кружки и секции, проводятся тематические экскурсии.

Учащиеся лицея-интерната теперь смогут не только получить новые знания и навыки, но и завести друзей из разных регионов страны, которые приезжают в Центр на различные программы. Всё происходящее в «Смене» фиксируют юные корреспонденты газеты «Наша Смена», телестудии «Смена-ТВ», радио «Смена FM». Так что информацию о новой жизни лицея-интерната вскоре можно будет получать из первых уст.

Всероссийский детский центр «Смена» открыл свои двери 1 июня 1985 года и является одним из четырёх флагманов детского отдыха в России наряду с детскими центрами «Артек» в Крыму, «Орлёнок» в Туапсинском районе Краснодарского края и «Океан» во Владивостоке. В «Смене» созданы все условия для реализации основных общеобразовательных программ основного и среднего общего образования, а также дополнительных общеразвивающих программ. ВДЦ «Смена» находится в Анапском районе Краснодарского края.

Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков – экспериментальная общеобразовательная школа в Краснодарском крае, созданная под руководством педагога-новатора академика Российской академии образования М.П.Щетинина.