СМИ Франции выявили в Париже жестокую украинскую мафию

Влада Некрасова

Полиция Парижа расследует зверское избиение подростками 15-летнего уроженца Украины Юрия Симканича, произошедшее 15 января неподалеку от Эйфелевой башни. Вооруженные битами и арматурой подростки зверски избили Юрия, когда он возвращался из школы.

Сейчас юный украинец в реанимации, его жизни грозит серьезная опасность. Президент Украины назвал избиение Симканича «случаем вопиющей дикости». За состоянием здоровья подростка следят в МИД Украины.

Мать подростка Наталья Крушеник создала в Инстаграм страницу с просьбой о помощи сыну. Среди многочисленных подписчиков — известные французские футболисты Антуан Гризманн и Омар Си, кумиры сына Крушеник. В честь своего фаната футболисты из Булони сделали групповое фото, встав в букву Y (начальная буква имени Yuriy), и выслали это фото Наталье Крушеник. Французы переводят Крушеник деньги на лечение сына. Юрий из-за травм может потерять зрение, врачи ему делают сложные офтальмологические операции.

Полиция Парижа тем временем тщательно занимается обстоятельствами нападения на Юрия Симканича. У следствия уже сложилась четкая рабочая версия: подростка зверски избили с целью линчевать его за деяния криминального характера. Избитый украинец давно состоит на полицейском учете как несовершеннолетний преступник.

По данным газеты Le Figaro, украинец входил в банду футбольных ультрас, делившую запад Парижа с другими такими же подростковыми группировками. По месту своего нахождения — улице rue des Quatre Frères Peignot — банда Симканича называла себя кодовым словом RD4, так же именовала себя в соцсетях. Члены банды скрывали в соцсетях свои настоящие имена, а в свободное время зверски избивали в групповых драках ультрас из соседних районов. RD4 подражала сицилийской мафии, за нарушение обета молчания насчет членства в группировке следовало наказание вплоть до убийства. Ультрас клялись убивать и тех своих товарищей, которые проговорятся насчет группировки в полиции. Юрия Симканича приводили в участок после групповых драк, но о том, что происходит в его банде, кто там состоит, он молчал. После чего Симканича отпускали домой.

В полиции Парижа выяснили, что линчевали украинца ультрас из района Ванве, на которых Юрий в составе RD4 не так давно совершил такое же зверское нападение. Полиция выясняет, не мог ли погибнуть от рук RD4 кто-то из ультрас Ванве, после чего хулиганы из Ванве выследили Симканича и отомстили.

Мать Юрия также оказалась хорошо известна полиции Парижа. Источники в МВД Франции рассказали газете Liberation: Крушеник является фигуранткой уголовного дела по незаконному завозу трудовых мигрантов и торговле людьми во Франции. Крушеник, по данным полиции, торговала своими соотечественницами- украинками. Оксана, незаконно устроенная Крушеник уборщицей в клининговую компанию, рассказала: ее и многих других украинок Крушеник завербовала в Ивано-Франковске. Украинок потом вывозили во Францию по туристической визе, а новых видов на жительство работодатели потом не предоставляли. Допрос Оксаны в парижской полиции показал, что уборщицы- украинки жили в скотских условиях, их могли заставлять работать без отдыха и выходных.

«Нам платили 50 евро в сутки, 75 евро в воскресенье, и в день надо было обустроить минимум четыре-пять квартир — с 9:30 до 18 часов. Но все белье и продукты вынуждены были носить с собой. Так что мы тратили время на транспорт, надо было постоянно работать сверх нормы, и это не оплачивалось. И нельзя было отдыхать», — рассказала полиции Оксана.

Зарплату им платили нищенскую, иногда могли вообще не платить месяцами. Пожаловаться гастарбайтеры не рисковали, так как боялись, что их посадят в тюрьму за незаконное пребывание во Франции, а потом вышлют из страны без единого евро в кармане. Все же в ноябре 2020 года 11 уборщиц-украинок рискнули обратиться в полицию Парижа.

В полиции со слов заробитчанок выяснили также, что Крушеник вербовала приезжих в униатском соборе святого Владимира, на парижском бульваре Сен-Жермен. В этом самом большом униатском храме Франции действует украинский культурный центр, там Крушеник преподает приезжим украинцам французский язык. Дальнейшая схема работы с завербованными была точно такая же.

Интересно, что парижской клининговой компанией V.I.P Services-Concierge, куда Крушеник вербовала наивных землячек, владеют украинцы. Крушеник ведет страницы фирмы в Facebook и «ВКонтакте», учит только что приехавших работников и работниц азам французского языка. У сайта компании есть русская версия. V.I.P Services-Concierge, кроме уборки квартир также занимается резервированием мест в саунах, загородных гостиницах и SPA-салонах. Судя по открытым данным этих мест отдыха, они находятся в собственности осевших во Франции приезжих с Украины, там работают также их земляки. В каком объеме платятся налоги с этого бизнеса, куда идут прибыли и так далее, также выясняют французские полицейские. Уже выяснено, что на деньги с этого бизнеса существуют религиозные и культурные украинские центры во Франции, чья деятельность однозначно оценивается как антироссийская и русофобская. Собственно, один из «праотцов» украинской общины Франции — Симон Петлюра.

Семья Крушеник живет в районе Богренель. Парижане обычно не любят Богренель, потому что там вырубают зеленые насаждения ради строительства безвкусных небоскребов, куда потом селятся непонятные чопорным парижанам личности — зачастую вовсе не французского происхождения.

Действия Крушеник и ее подручных Уголовный кодекс Франции квалифицирует как тяжкие преступления против личности жителя Франции и безопасности страны. Исходя из расследований, СМИ Франции и полиция делают вывод: в Париже давно действует жестокая и бесчеловечная украинская мафия.