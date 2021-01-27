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Собянин расширил применение "компьютерного зрения" в диагностике болезней

Собянин расширил применение "компьютерного зрения" в диагностике болезней

Власти Москвы расширят использование современных технологий, помогающих ускорить постановку диагноза по ряду заболеваний. Соответствующее постановление уже подписано Сергеем Собяниным, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Речь идет о технологиях компьютерного зрения и искусственного интеллекта, применяющихся в расшифровке медицинских изображений, выявлении очагов патологий, постановке предварительного диагноза и являющихся одними из приоритетных направлений в развитии современной лучевой диагностики. 

Столица стала одной из первых в мире использовать ИИ-технологии в медицинской практике, а в 2021 году их будут применять в 10 видах исследований.

"Несколько лет назад был создан Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС — облачное хранение медицинских изображений, сделанных в городских больницах и поликлиниках. К ЕРИС были подключены 1,3 тысячи цифровых аппаратов лучевой диагностики городских учреждений здравоохранения — свыше 80 процентов диагностического оборудования, имеющегося в городе", — уточняется в сообщении на сайте mos.ru.

Также в ближайшее время планируется сменить все аналоговое оборудование на цифровое. Сотрудники городского Центра диагностики и телемедицины в 2020 году провели успешное тестирование системы для выявления поражения легких на КТ-снимках пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В кратчайшие сроки — в январе — апреле 2020 года — эксперты городского Центра диагностики и телемедицины провели тестирование алгоритмов компьютерного зрения для распознавания признаков поражения легких на КТ-снимках пациентов с подозрением на COVID-19. С мая 2020 года применение этой технологии стало стандартом диагностики коронавирусной пневмонии в городе Москве.

Каждый день сервисы с использованием искусственного интеллекта обрабатывают около 20 тысяч медицинских изображений, а за все время было исследовано около 1,5 миллиона снимков. Новые технологии позволяют ставить более точные и быстрые диагнозы, а также снижают шанс врачебной ошибки. 

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По материалам: uposters.ru

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