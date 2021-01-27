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Сотрудникам ФСИН на 5 лет продлили срок их предельного возраста на службе

Сотрудникам ФСИН на 5 лет продлили срок их предельного возраста на службе

Предельный возраст пребывания на службе для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), имеющих звание генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы, составит 65 лет.

Государственная дума приняла сегодня, 27 января, в третьем чтении закон «О внесении изменений в статью 91 Федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» и «О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

Изменения предусматривают увеличение на пять лет предельного возраста пребывания на службе в уголовно-исполнительной системе для сотрудников рядового, младшего, среднего, старшего и высшего начальствующего составов.

Так, предельный возраст пребывания на службе для сотрудников, имеющих специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы, составит 65 лет. Для сотрудников, имеющих специальное звание полковника внутренней службы, — 60 лет. Для сотрудников, имеющих специальное звание среднего начальствующего состава, майора внутренней службы или подполковника внутренней службы либо замещающих должность среднего начальствующего состава, — 55 лет.

Также закон дополняется положением, устанавливающим, что для сотрудника, имеющего ученую степень кандидата наук или доктора наук и замещающего должность в образовательной организации или научной организации федерального органа уголовно-исполнительной системы, предельный возраст пребывания на службе составляет 65 лет.

ИА Newstes напоминает, что президент РФ Владимир Путин предложил снять ограничения по возрасту для госслужащих, достигших 70 лет. 22 января он внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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