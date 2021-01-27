Совет Федерации рассмотрит документы по СНВ-3

Лидия Мартынова

Совет Федерации готов уже 27 января рассмотреть документы по ратификации продления ДСНВ, если будет такая необходимость, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

«Мы готовы в любой момент это сделать. Если будет такая необходимость, то я не исключаю, что мы завтра можем это сделать»», — сказал Цеков.

В среду 27 января Совфед собирается на очередное пленарное заседание. Как отметил сенатор, продление СНВ необходимо для международной безопасности.

«Это то событие, которое способно разрядить напряжение как в отношениях России и США, так и в международной обстановке в целом», — считает Цеков.

Совфед будет обсуждать тему продления Договора по СНВ и даст «добро» на заседании 27 января, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Мы будем обсуждать эту тему, и мы дадим добро на ближайшем заседании, которое состоится завтра», — сказал политик.