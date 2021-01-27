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«Справедливая Россия» предложила индексировать пенсии на уровень не ниже инфляции

«Справедливая Россия» предложила индексировать пенсии на уровень не ниже инфляции

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об индексации всех видов пенсий не реже раза в год на величину не ниже инфляции. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Проектом предлагается ввести единый порядок индексации всех видов пенсий (по старости, по инвалидности, по потере кормильца, социальных и т.д.) не реже одного раза в год на величину не менее величины роста потребительских цен за прошедший год.

Также депутаты предлагают возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам и выплату им компенсаций за период с 2016 года, когда она была отменена. На это потребуется 1,38 трлн рублей из бюджета ПФР, говорится в пояснительной записке.

Минтруд готовит предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам


Правительство России инициативу не поддерживает, об этом сказано в отзыве на проект. В кабмине напомнили, что российское законодательство предусматривает ежегодную индексацию разных видов пенсий. В отношении пенсий неработающих пенсионеров предусмотрено ежегодное повышение темпами выше инфляции. 

Кроме того, работающим пенсионерам выплата не индексируется из-за того, что они получают зарплату, но при прекращении занятости их пенсии подлежат перерасчету с учётом всех индексаций, которые проводились в период их работы, говорится в отзыве. Также в кабмине обратили внимание, что авторы не определили источники и порядок исполнения расходных обязательств ПФР по индексации пенсий работающим пенсионерам. 

В России индексация пенсий работающим пенсионерам не ведётся с 2016 года. На её возвращении настаивали многие депутаты и сенаторы, в Госдуму вносились предполагающие это инициативы, вопрос регулярно поднимали на встречах парламентариев с представителями профильных министерств.

В декабре президент Владимир Путин по итогам своей пресс-конференции поручил кабмину проработать этот вопрос и представить предложения к 1 февраля. Как сообщил  замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, в Минтруде обсуждают несколько вариантов решения этой задачи.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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