США прослушивали беседы швейцарских дипломатов о "спящих счетах" жертв Холокоста

Вадим Карасев

Американские спецслужбы прослушивали телефонные беседы швейцарских дипломатов в 1998 году – это следует из рассекреченной Берном служебной записки. США интересовали счета жертв Холокоста в банках.

За три года до появления документа потомки погибших во Вторую мировую войну евреев и те, кто пережил геноцид, подали иск против ряда швейцарских учреждений. В нем говорилось, что им до сих пор не предоставляют доступ к их довоенным счетам.

Как сообщает SRF, тогдашних посла Швейцарии в Вашингтоне Альфреда Дельфаго и министра иностранных дел Флавио Котти уведомили о том, что все их беседы по поводу дела прослушивались американцами. Швейцарские спецслужбы просили политиков не вести телефонных бесед на эту тему, но это не всегда выполнялось.

Согласно послевоенному соглашению, подписанному Швейцарией в 1946 году, страну обязали выплатить компенсацию за трансферты из Германии. Союзники затем отказались от претензий к швейцарским банкам. В 1990-х стало понятно, что в стране до сих пор хранится немало денег, экспроприированных нацистами у евреев, поэтому вскоре была создана специальная комиссия, которая заключила со Всемирным еврейским конгрессом соглашение и выплатила ему 1,16 млрд франков.