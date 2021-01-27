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Стало известно, когда украинцы получат сниженные платежки за газ

Стало известно, когда украинцы получат сниженные платежки за газ
Снижение цены газа до 6,99 грн за кубометр состоится только в феврале, соответственно, платежки с такой ценой украинцы получат уже в марте. Об этом заявил в.и.о. министра энергетики Юрий Витренко в интервью "Экономической правде".

"Сниженные платежки за февраль придут только в марте. Кстати, если бы мы ничего не сделали, то за февраль в марте украинцы получили бы платежки еще больше, примерно на четверть", - отметил Витренко.

Он объяснил, что нет юридического механизма, чтобы снизить платежки задним числом, чтобы снизить цены на газ уже в текущем месяце. При этом, по его словам, объективно цена на газ в 6,99 грн за кубометр могла быть уже в январе.

"Нафтогаз" и многие другие игроки покупали большой объем газа и закачивали летом по значительно меньшей цене, чем 6,99 гривны за кубометр. Очевидно, что для многих компаний продавать газ по 6,99 - это не продавать в убыток", - пояснил в.и.о. министра.

Витренко также добавил, что "Укргазвидобування" добывает газ с гораздо меньшей себестоимостью, чем 6,99 грн за кубометр. Что же касается независимых поставщиков, то ситуация, по его словам, зависит, насколько коммерчески грамотным было их поведение в течение года.

"Зависит от того, были ли они настолько коммерчески разумны, чтобы покупать газ летом, когда он был намного дешевле. Если они покупали газ по 3 гривны, то сейчас могут комфортно продавать его по 6,99 гривны в прибыль", - подчеркнул Витренко.

В любом случае, по его мнению, если эти поставщики не продадут газ сегодня по 6,99 грн, то дальше цены выше не станут. Он также прокомментировал ситуацию с газсбытами, подконтрольными Дмитрию Фирташу, которые заявляли о намерении судиться, требуя компенсировать им убытки, понесенные из-за ограничения цены на газ.
"На этом рынке есть доминирующая группа Дмитрия Фирташа. Она контролирует большинство облгазов и облгазсбытов. У этой группы есть свои поставщики в той же Венгрии, откуда они преимущественно поставляют газ. То есть они покупают газ у своих же трейдеров... Даже если они покупают не у своих трейдеров, то как проверить, кто продал тем трейдерам, у которых они покупают? Возможно, какие-то структуры той же группы Фирташа или структуры "Газпрома", которых исторически много в Венгрии. Какую цену они напишут в контрактах? Как договорятся, так и напишут", - подчеркнул Витренко.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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