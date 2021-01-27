Тимошенко хочет провести народный референдум по пяти вопросам

Алексей Вольцев

Закон о всеукраинском референдуме (№ 3612), который парламент принял 26 января во втором чтении, написан так, чтобы граждане не смогли инициировать опрос по тем вопросам, которые их действительно беспокоят. В связи с этим, партия "Батькивщина" инициирует проведение референдума по 5 ключевым вопросам.Об этом заявила председатель партии Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде."Бюрократические процедуры, предусмотренные этим законом, имеют только одну цель - не позволить людям добиться проведения референдума. Но, если они таким образом хотят защитить власть от народа - пусть не надеются", - заявила Тимошенко.В частности, она будет призывать граждан сказать:Да поставке населению украинского газа и атомной электроэнергии с 30% рентабельностью;Нет продаже сельскохозяйственной земли;Нет продаже стратегической собственности;Нет легализации наркотиков;Нет легализации игорного бизнеса.Тимошенко также предложила политическим силам, которые разделяют необходимость введения подлинного народовластия, объединить свои усилия."Если 70% людей, по данным опросов всех рейтинговых агентств, считают, что страна движется в неправильном направлении, то это означает, что решения принимаются против воли народа. Поэтому, хоть и плохой закон о референдуме принят, но мы как пробойная сила будет добиваться референдума по важным вопросам", - добавила Тимошенко.Кроме того, она заявила, что будет и без референдумов отстаивать интересы украинцев. "А референдумы могут поставить точку на всем том беспорядке, который уже последние семь лет в стране происходит", - резюмировала Тимошенко.