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Турецкая армия пестует ливийских военных: Триполи назвал число курсантов

Турецкая армия пестует ливийских военных: Триполи назвал число курсантов

Группа из 1300 военнослужащих ливийской армии (имеются в виду формирования международно признанного Правительства национального согласия [ПНС] Ливии. — Ред.) завершила боевую подготовку под контролем Вооружённых сил Турции. Об этом сегодня, 27 января, сообщает издающаяся в Триполе, где базируется ПНС, газета The Libya Observer.

В распространённом ранее в среду заявлении в связи с завершением курса подготовки ливийских военных на турецкой территории министр обороны ПНС Салах аль-Намруш подтвердил, что правительство в Триполи продолжит учебные программы, запланированные с его турецким коллегой, пояснив, что это происходит в рамках меморандума о сотрудничестве в военной сфере, заключенного между двумя странами.

По словам аль-Намруша, обучение включало прохождение военнослужащими специализированных курсов для «повышению уровня подготовки личного состава ливийской армии до международных стандартов по 18 различным программам, включая борьбу с терроризмом и разминирование».

Указывается, что часть прошедших обучение в турецких тренировочных лагерях были курсантами Военного колледжа Триполи, которые «потеряли доступ к учебе после одной из атак беспилотника войск Хафтара при поддержке Объединённых Арабских Эмиратов».

Около 1000 ливийских военнослужащих уже вернулись в Ливию после завершения курсов в Турции, ещё 200 человек всё ещё проходят подготовку в этой стране, добавил аль-Намруш.

Напомним, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар пригрозил 24 декабря применить силу против турецких войск, если Анкара не прекратит вмешательство в охваченную войной страну Северной Африки. Комментарии Хафтара последовали в ответ на решение парламента Турции продлить на 18 месяцев действие закона, разрешающего ввод турецких войск в Ливию, где Анкара поддерживает правительство ПНС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее охарактеризовал соглашение о прекращении огня между ПНС и ЛНА, как «вызывающее слабое доверие». Тем не менее с конца августа прошлого года боестолкновения между формированиями обеих сторон были фактически полностью прекращены после выраженного ими согласия приступить к переговорам в Швейцарии. Представители сторон межливийского конфликта достигли 23 октября в Женеве соглашения об установлении постоянного режима прекращения, после чего ООН приступила к продвижению политического диалога, направленного на проведение выборов в североафриканской стране в этом году.

В 2020 году в Ливии наблюдалось заочное противостояние между Турцией, которая опекает ПНС и направила на ливийский фронт тысячи сирийских боевиков-исламистов, а также ударные системы, и арабскими монархиями Персидского залива, среди которых особенно выделяются Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Маршал Хафтар пользуется поддержкой России, Египта, Франции, Саудовской Аравии, ОАЭ. На стороне ПНС — Турция и Катар. В конце ноября 2019 года Анкара и ливийское правительство в Триполи подписали соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого Турция оказывает мощную поддержку ПНС, включая оружейные поставки.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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