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Управленческий тренажер теперь доступен в формате индивидуальных и групповых сессий для работников образовательной сферы

Управленческий тренажер теперь доступен в формате индивидуальных и групповых сессий для работников образовательной сферы

Директора школ, их заместители и педагоги Москвы смогут улучшить свои навыки управления кадрами, процессами, ресурсами, результатами и информацией при помощи цифрового симулятора.

Работать на управленческом тренажере теперь можно как индивидуально, так и в группе. Во время прохождения заложенных в программе сценариев (кейсов) участники улучшают навыки взаимодействия в коллективе, учатся генерировать новые идеи, а также видеть, как одно неверное решение может повлиять на жизнь целой школы.

Компьютерная программа воссоздает структуру образовательной организации с реальными цифровыми показателями ее результативности. Участники в процессе работы проживают три года реальной жизни за несколько часов. Во время тренинга они совместно ведут работу над стратегией развития всей виртуальной школы и учатся работать в команде. Тренажер учит мыслить стратегически, анализировать информацию и сокращать вероятность ошибки в реальной жизни.

Отметим, что разработчики, команда Московского центра развития кадрового потенциала образования, постоянно модеринизируют тренажер в соответствии с изменениями, которые происходят в системе московского образования.

С января 2021 года работать с цифровым симулятором можно в двух форматах. Первый – это групповая сессия для команд из разных московских школ, в которой могут принять участие директора и их заместители из разных образовательных организаций. Второй – это сессия для индивидуальных участников.

Рассмотреть реальные кейсовые ситуации и найти эффективные решения можно после регистрации на ближайшую сессию по работе с тренажером на сайте Московского центра развития кадрового потенциала образования.

# Общество
По материалам: edu.ru

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