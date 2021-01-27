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Утверждён План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года

Утверждён План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года

Правительство Российской Федерации утвердило План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 года № 122-р «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года»), сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

В План вошли 129 мероприятий, направленных на сознание условий для улучшения разных сфер жизни детей (здравоохранение, образование, социальная защита, культура и спорт).

План состоит из восьми разделов: «Здоровьесбережение с детства», «Благополучие семей с детьми», «Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей», «Инфраструктура детства», «Защита детей, оставшихся без попечения родителей», «Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов», «Безопасность детей», «Координация реализации Десятилетия детства».

В реализации Десятилетия детства участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научные и социально ориентированные некоммерческие организации.

Достижению результатов исполнения мероприятий Плана способствуют проведение научно-прикладных исследований, расширение механизмов участия самих детей в реализации мероприятий и оценке результатов их выполнения, а также тиражирование лучших региональных практик.

В регионах будут разработаны отдельные планы мероприятий по реализации Десятилетия детства.

# Общество
По материалам: edu.ru

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