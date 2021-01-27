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Утверждена программа взаимодействия Ульяновского педуниверситета и регионального Министерства просвещения и воспитания

Утверждена программа взаимодействия Ульяновского педуниверситета и регионального Министерства просвещения и воспитания

Ректор Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова Игорь Петрищев и министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова утвердили Программу взаимодействия на 2021–2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Программа разработана сторонами с учетом задач, поставленных в указах президента Российской Федерации о национальных целях развития, задач национальных проектов «Образование», «Наука», положений Программы развития педагогических образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации  на 2021–2024 годы, а также положений Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года», – уточняется в информационном релизе.

В ходе программы планируется повысить эффективность взаимодействия сторон в решении научно-образовательных и социально-культурных задач, в подготовке высокопрофессиональных педагогических кадров, внедрении инновационных педагогических разработок в региональную систему педагогического образования.

В результате реализации программы будет создано единое образовательное пространство, обновлена система подготовки высокопрофессиональных педагогических кадров, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, созданы условия для сопровождения педагогически одаренной молодежи и трудоустройства выпускников, получивших профессиональное педагогическое образование, с учетом потребностей региона. Программа предусматривает также развитие института педагогического наставничества и создание условий для личностного роста и самореализации педагогических работников, формирование индивидуальных траекторий их профессионального развития.

# Общество
По материалам: edu.ru

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