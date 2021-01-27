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В Болгарии найдена деревня IX века

В Болгарии найдена деревня IX века

В ходе раскопок перед строительством нового шоссе между Софией и Варной болгарские археологи под руководством Станислава Иванова из Шуменского филиала Национального института и музея археологии в Софии обнаружили неизвестную ранее деревню, существовавшую в IX веке. Открытие позволит узнать много нового о жизни простых людей той эпохи, заставших переход болгар в христианство и введение кириллического алфавита.

Деревня располагалась недалеко от современного города Градиште в Шуменской области. На данный момент археологи обнаружили более восьмидесяти домов на площади в 1,7 гектара, но каковы были полные размеры деревни, пока неясно. «На данном этапе мы не можем сказать, насколько велико было поселение. — рассказывает Станислав Иванов. — Основная часть археологического памятника — поселение времен Первого Болгарского государства. Это жилища, характерные для простого люда, землянки классического типа, которые исследовались и на других памятниках. На сегодня нами обнаружено около 80 жилищ. С внутренней стороны они были оббиты деревом, которое не дошло до наших дней. Однако во многих случаях между древесиной и почвой оставалась засыпка, которая сохранилась. Его использовали как дополнительное усиление стен жилищ».

Внутри некоторых землянок ученые нашли остатки гончарных печей, служивших для изготовления разнообразной домашней утвари. Также на территории селения найдено много наконечников стрел, но, по словам Станислава Иванова, нет признаков того, что в деревне происходило сражение. Находки лишь свидетельствуют, что жившие в деревне мужчины были воинами. Среди прочих находок — ножи, костяные шила и украшения, в частности, бронзовые кольца и медальоны.

Раскопки будут продолжены в следующем сезоне. Археологи надеются найти деревенское кладбище, которое должно находиться неподалеку.

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По материалам: polit.ru

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