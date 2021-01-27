В болотах предлагают разрешить разведку и добычу полезных ископаемых

Алексей Вольцев

В России хотят разрешить использовать территории болот для разведки и добычи полезных ископаемых. Такой законопроект Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал к принятию в первом чтении.

Документ разработан Правительством и предлагает внести изменения в Водный Кодекс РФ. Статью 11 кодекса хотят дополнить нормой о расширении случаев использования водных объектов без предоставления их в пользование. К таким случаям могут отнести использование территорий болот, кроме тех, которые расположены в границах водно-болотных угодий.

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Как отмечают авторы инициативы, законопроект должен снять административные барьеры в сфере природопользования и устранить избыточные требования об оформлении разрешения на использование болот для разведки и добычи полезных ископаемых.

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