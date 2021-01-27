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В Читинском медицинском колледже появятся новые мастерские

В Читинском медицинском колледже появятся новые мастерские

В 2021 году на базе Читинского медицинского колледжа в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» напроекта «Образование» откроются новые мастерские. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Забайкальского края.

На создание мастерских из федерального бюджета будет направлено более 13 миллионов рублей.

«Читинский медицинский колледж был признан победителем конкурсного отбора Минпросвещения России на предоставление в 2021 году федерального гранта на создание материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Учреждение будет оснащено современным оборудованием по направлениям социальной сферы для обучения студентов в соответствии с международными стандартами», – информировала министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина.

В 2020 году профессиональные организации Забайкалья получили девять оснащенных современных оборудованием мастерских – пять для строительной отрасли, четыре для обучения будущих педагогов.
Общее финансирование составило 50,2 миллиона рублей из бюджетных и внебюджетных источников.

# Общество
По материалам: edu.ru

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