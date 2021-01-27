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В Хабаровском крае стартовал новый сезон проекта «Маленький принц»

В Хабаровском крае стартовал новый сезон проекта «Маленький принц»

В Хабаровском крае стартовал новый сезон творческого конкурса «Маленький принц», сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

В нем принимают участие школьники в возрасте от 14 до 17 лет, они пробуют себя в качестве сценаристов и видеооператоров.

Подать заявку и представить свою творческую работу можно до 28 февраля.

Победители получат бесплатные путевки на профильную смену «Созвездие Skills» и смогут пройти обучение по направлениям «Сценарное дело» и «Видеопроизводство». Четверо самых лучших сценаристов и операторов будут приглашены на смену «#КиноШка-2021», где они примут непосредственное участие в создании короткометражных художественных фильмов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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