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В электронные трудовые книжки предложили заносить основания увольнения

В электронные трудовые книжки предложили заносить основания увольнения

Граждане получат право обратиться в Пенсионный фонд России, чтобы в электронную трудовую книжку внесли подробные данные об их трудовой деятельности до 1 января 2020 года. Сейчас там хранится информация только о стаже работы у конкретных работодателей. Такой законопроект планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 27 января. 

С 1 января 2020 года работодатель обязан предоставлять в Пенсионный фонд сведения о приёме работников, их переводе, получении ими новой квалификации, увольнении. Таким образом в ПФР формируются электронные трудовые книжки россиян. Сведения о своём стаже граждане могут получить через личный кабинет на сайте ПФР или на сайте Госуслуг, а также в виде выписки у работодателя по последнему месту работы, управлении ПФР или МФЦ. Кроме этого, работодатели параллельно продолжают вести бумажные трудовые книжки работников, которые выбрали такой способ учёта их стажа.

Данные из электронной трудовой книжки нужны для исчисления трудового стажа и выплат пособий по безработице. «Вместе с тем эффективность и оперативность рассмотрения соответствующих заявлений граждан затруднена недостаточностью данных о трудовой деятельности, содержащихся в сведениях о трудовой деятельности,  поскольку указанные данные формируются только за период с 1 января 2020 г.», — говорится в пояснительной записке.

В ПФР есть информация о работодателях, у которых граждане работали до 1 января 2020 года, но не достаёт информации о должностях, а также о реквизитах кадровых документов, на основании которых сотрудников принимали, переводили или увольняли, поясняют авторы законопроекта. 

В России более 6 млн граждан перешли на электронные трудовые книжки


Поэтому в Правительстве разработали законопроект, по которому каждый гражданин сможет обратиться в Пенсионный фонд, чтобы  в его индивидуальный лицевой счёт включили сведения о трудовой деятельности из бумажной трудовой книжки за период работы до 1 января 2020 года. Их добавят в соответствии с записями в бумажной трудовой книжке, а если между данными найдут расхождения, их внесут после проверки. 

Если закон примут, работник сможет дополнить свой индивидуальный лицевой счёт информацией обо всех своих должностях, профессиях, переводах, соответствующих приказах, основаниях увольнения. Это обеспечит более высокий уровень сохранности данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, упростит для граждан процедуру представления информации о трудовом стаже при трудоустройстве и упростит взаимодействие работника и работодателя при дистанционной работе, считают в Правительстве.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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