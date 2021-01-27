В Москве более 78 тысяч человек уже подали заявки на участие в ЕГЭ-2021

Анастасия Иванова

В Москве более 78 тысяч человек уже подали заявки на участие в Едином государственном экзамене 2021 года, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Заявление можно подать до 1 февраля включительно.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.