В Москве более 78 тысяч человек уже подали заявки на участие в ЕГЭ-2021
Сегодня, 02:20 Анастасия Иванова
В Москве более 78 тысяч человек уже подали заявки на участие в Едином государственном экзамене 2021 года, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.
Заявление можно подать до 1 февраля включительно.
В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.
По материалам: edu.ru