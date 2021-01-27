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В Москве состоялась премьера фильма о разведчице Зое Космодемьянской

В Москве состоялась премьера фильма о разведчице Зое Космодемьянской

В кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы в Москве прошла премьера военно-исторической драмы "Зоя", посвященной подвигу советской разведчицы Зои Космодемьянской. Старт проката картины режиссеров Леонида Пляскина и Максима Бриуса запланирован на 28 января.
 
Зоя Космодемьянская — первая женщина, которая была удостоена звания Героя Советского Союза (посмертно) в годы ВОВ. Разведчицу сыграла Анастасия Мишина, молодая актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского.
 
"Фильм посвящен судьбе и подвигу Зои — молодой девушки, которая ушла на фронт добровольцем в октябре 1941 года. Зоя прошла курс обучения и стала членом диверсионного отряда, который был заброшен в тыл врага. Во время выполнения задания ее схватили немцы и жестоко убили", — говорится в аннотации.
 
Как отметила Светлана Любенкова, замглавы Музея Победы, образ Зои Космодемьянской является символом надежды и силы, особенно когда речь идет о борьбе за Родину и близких. Любенкова считает, что современной молодежи жизненно необходимы такие ориентиры, как Зоя, поэтому очень важно, чтобы фильм о ней посмотрело как можно больше молодых россиян. Виталий Мартынюк, глава военно-исторического общества РФ, заявил, что вышедшая картина претендует на роль народного фильма.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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