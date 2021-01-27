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В Новгородской области стартовал пятый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Новгородской области стартовал пятый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Новгородской области стартовал пятый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В нем принимают участие 520 студентов и 145 школьников, сообщает региональное Министерство образования.

В этом году чемпионат проводится по 75 компетенциям, в том числе по 28 новым и по 11 компетенциям FutureSkills. 

Соревнования будут проходить на 16 площадках в Великом Новгороде, Боровичах, Старой Руссе и впервые в Малой Вишере. Следить за ходом испытаний и оценивать работы конкурсантов будут более 600 экспертов, в том числе 30 сертифицированных экспертов Союза «Ворлдскиллс Россия», более 100 независимых экспертов из числа работодателей.

Деловая программа будет организована в дистанционно-очном формате: участников ждут круглые столы, деловые игры, дискуссионные клубы, тренинги, проектные сессии и различные совещания. Площадки чемпионата в режиме онлайн посетят около 5 тысяч школьников из всех муниципальных районов области. Ребята увидят соревнования по компетенциям и примут участие в интерактивной программе.

# Общество
По материалам: edu.ru

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