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В Петропавловске-Камчатском стартовал прием заявок на литературный конкурс

В Петропавловске-Камчатском стартовал прием заявок на литературный конкурс

Прием заявок на участие в конкурсе знатоков литературы родного края стартовал в Петропавловске-Камчатском. Творческий проект посвящен творчеству писателя Виктора Евдокимова, уточняет пресс-служба регионального Министерства образования.

От каждого образовательного учреждения может участвовать только одна команда, состоящая от одного до трех человек одного или разных возрастов.

Конкурс проводится в три этапа: первый (отборочный) состоится непосредственно в школах до 1 февраля; второй (интерактивное тестирование) пройдет дистанционно с 6 по 14 февраля; третий (творческий) также будет проведен в дистанционном режиме с 15 по 21 февраля.

Для участия в конкурсе необходимо до 5 февраля направить заявку на электронную почту: [email protected]

Тексты произведений Виктора Евдокимова размещены на сайте проекта.

# Общество
По материалам: edu.ru

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