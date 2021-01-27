В Республике Ингушетия пройдет онлайн-форум «Педагоги России: инновации в образовании»

Алексей Вольцев

27 января в Республике Ингушетия стартует онлайн-форум «Педагоги России: инновации в образовании». Он будет проводиться в течение трех дней, присоединиться к мероприятиям можно на сайте проекта, трансляция, а также записи секций и пленарных заседаний будут доступны до 29 января включительно.

Форум проводится при поддержке регионального Министерства образования и науки.

Участники, посетившие онлайн пленарное заседание и не менее пяти секций, получают диплом о прохождении 16-часового курса повышения квалификации.

Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация.

