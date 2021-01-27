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В России прошел урок памяти "Блокадный хлеб"

В России прошел урок памяти "Блокадный хлеб"

В регионах России сегодня прошла Всероссийская акция "Блокадный хлеб". Она проводится в качестве урока памяти в учебных заведениях и библиотеках — молодым людям напоминают о беспрецедентном преступлении нацистов и мужестве населения блокадного Ленинграда.

В Туле в рамках акции всем желающим раздавали по кусочку хлеба весом 125 граммов (блокадная норма).

На Кузбассе мероприятия широко проходили в сельских клубах и домах культуры — подрастающему поколению демонстрировали документальный фильм "Как это было", выставки "900 дней мужества". Аналогичные акции состоялись в Брянской, Кировской, Нижегородской областях, Дагестане и других регионах страны.

"Когда началась блокада города, отец-офицер исполнял свой долг, мама дежурила в бомбоубежище, а мы с пятилетним братом прижимались друг к другу на кровати, пугаясь звукам бомбежек. Голод помню, холод. А потом помню эвакуацию в товарном вагоне в Омск с мамой и братом. На одну семью — скудный паек и охапка соломы на полу. Многие до места назначения так и не доехали", — вспомнила на встрече с молодежью жительница блокадного Ленинграда, ныне — жительница Кирова Нина Широбокова.

Акцию поддержала Академия искусств в Чебоксарах 1/2
Акцию поддержала Академия искусств в Чебоксарах 2/2

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Снабжение осажденного города с сентября 1941 года по март 1943 года осуществлялось по единственной военно-стратегической транспортной магистрали, проходившей через Ладожское озеро и получившей название "Дорога жизни". Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но полностью город был освобожден через год — 27 января 1944 года.

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По материалам: uposters.ru

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