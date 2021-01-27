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В волгоградской школе «Долина знаний» начались испытания конкурса «Учитель года России»

В волгоградской школе «Долина знаний» начались испытания конкурса «Учитель года России»

В Волгограде стартовали очные испытания федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020». Они проходят на базе волгоградской школы № 55 «Долина знаний». Первый день открыло испытание «Методическая мастерская», сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

В рамках «Методической мастерской» конкурсантам предстоит продемонстрировать методическую компетентность и поделиться своим опытом обучения и воспитания. В течение 15 минут финалисты в тезисной форме излагают свои методические подходы к организации процесса обучения и воспитания. Затем в течение 10 минут педагоги отвечают на вопросы членов жюри.

Во время этого испытания оцениваются актуальность и результативность, научная корректность и методическая грамотность (в том числе в использовании электронных средств обучения), информационная, коммуникативная и языковая культура.

28 января для 85 финалистов начнётся конкурсное испытание «Урок», после которого будут определены 15 лауреатов. По итогам «Классного часа» и «Мастер-класса» жюри выберет пятёрку призёров конкурса.

Финальное мероприятие пройдёт 2 февраля в обновлённом формате. В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. В результате из пятёрки лучших учителей будет выбран победитель конкурса «Учитель года России – 2020», который войдёт в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения Российской Федерации.

В 2019 году преподаватель русского языка и литературы волгоградской школы № 55 «Долина знаний» Лариса Арачашвили стала победителем главного профессионального состязания учителей страны, а Волгоградская область была объявлена принимающей стороной конкурса в 2020 году.

Заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией был перенесён на начало 2021 года. Серия установочных вебинаров для участников финала прошла 14–16 декабря 2020 года.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».

Трансляция конкурсных испытаний будет доступна в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте».

# Общество
По материалам: edu.ru

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