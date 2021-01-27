Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Василиса Володина рассказала о ретроградном Меркурии в 2021 году

Василиса Володина рассказала о ретроградном Меркурии в 2021 году

30 января произойдет очередное изменение в движении Меркурия. Он развернется и начнет двигаться в обратном направлении. Василиса Володина рассказала, чем это чревато, и поделилась советами о том, как справляться с проблемами.


Своими мыслями о предстоящих неурядицах и путях их разрешения астролог поделилась на своей страничке в социальных сетях. Не обходите стороной прогнозы Василисы Володиной, если не хотите попасть впросак.

Главные предостережения астролога

Период ретроградности продлится до 21 февраля. Почти в течение трех недель нас ожидают трудности, но они будут не так уж страшны. Дело в том, что в 2021 году Меркурий будет ретрограден только в Знаках воздушной стихии. Это значит, что справиться с неурядицами будет проще, чем в 2020 году.

С 30 января по 21 февраля Меркурий будет пребывать в Знаке Водолея. Это значит, что проблемы коснутся отношений, любви и общения с людьми в целом. Огромное значение будет иметь взаимная помощь. Не стоит бросать на произвол судьбы тех, кому вы в состоянии помочь.

Василиса Володина отмечает, что в эти три недели будут часто теряться документы. Многие люди станут более забывчивыми, неуклюжими. Старайтесь делать себе напоминания, чтобы не опаздывать на встречи. Не давайте пустых обещаний, потому что это крайне негативно скажется на вашей репутации.


Огромное количество неверной и неточной информации будет транслироваться по телевизору и в интернете. Старайтесь как можно меньше времени проводить в социальных сетях. Не принимайте слова людей за чистую монету.

Если что-то из вышеперечисленного будет происходить в вашей жизни, это станет главным указателем на то, что настало время задумать о своей жизни и поменять свое отношение к ней. Нужно изменить принципы распоряжения внутренними ресурсами.

Самый важный запрет от Василисы Володиной

Астролог настоятельно советует приостановить покупки. Шопинг с 30 января по 21 февраля — не лучшая идея. Все основные покупки, которых избежать невозможно, лучше совершать при помощи наличных. Это позволит вам ощущать траты, лучше их видеть.

Также астролог рекомендует быть снисходительнее к своим близким, особенно к тем, кто младше вас и не так опытен по жизни. Этим людям нужно помогать, избегая критики в их адрес. Они будут вам искренне благодарны за это.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Ипотечный кредит – выбираем банк в России
Ипотечный кредит – выбираем банк в России
Адвокат оценил необходимость ужесточения наказания за вовлечение детей в незаконные акции
Адвокат оценил необходимость ужесточения наказания за вовлечение
На Украину надвигается циклон со снегопадами, дождями и порывами ветра
На Украину надвигается циклон со снегопадами, дождями и порывами ветра
Василиса Володина рассказала о ретроградном Меркурии в 2021 году
Василиса Володина рассказала о ретроградном Меркурии в 2021 году
Ортопедическая подушка – залог здорового сна
Ортопедическая подушка – залог здорового сна
Битва платьев: Эшли Робертс против Зары Ларссон
Битва платьев: Эшли Робертс против Зары Ларссон
Названы имена первых космических туристов, которые полетят на МКС
Названы имена первых космических туристов, которые полетят на МКС
Роспотребнадзор ждет снижения заболеваемости Covid-19 в марте
Роспотребнадзор ждет снижения заболеваемости Covid-19 в марте
Полнолуние 28 января 2021 года: что можно делать и что нельзя
Полнолуние 28 января 2021 года: что можно делать и что нельзя
Рунический расклад: что нас ждёт в феврале 2021 года
Рунический расклад: что нас ждёт в феврале 2021 года
Дженнифер Лопес раскрыла секрет красоты после обвинений в использовании ботокса
Дженнифер Лопес раскрыла секрет красоты после обвинений в
Байден считает «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы»
Байден считает «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы»

Топ на сегодня

Рейтинг Форекс брокеров
Рейтинг Форекс брокеров
Владимир Маски: Хроники Донбасса. Война — это преступление
Владимир Маски: Хроники Донбасса. Война — это преступление
FKA Twigs поделилась подробностями абьюзивных отношений с Шайей Лабафом: "Мне не разрешалось смотреть мужчинам в глаза"
FKA Twigs поделилась подробностями абьюзивных отношений с Шайей
В Волгоградской области откроют новую региональную площадку проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем»
В Волгоградской области откроют новую региональную площадку проекта
Иван Дорн и Александр Гудков будут вести шоу «Орел и решка»
Иван Дорн и Александр Гудков будут вести шоу «Орел и решка»

Еще по теме

Василиса Володина рассказала, кто и почему разбогатеет в 2021 году
Ретроградные планеты 2020 года: астропрогноз Василисы Володиной
Прогноз астролога Василисы Володиной на весну 2018: эти пять дел нужно сделать обязательно
Василиса Володина рассказала о характере детей, рожденных в начале 2021 года