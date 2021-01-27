Василиса Володина рассказала о ретроградном Меркурии в 2021 году

Вадим Карасев

30 января произойдет очередное изменение в движении Меркурия. Он развернется и начнет двигаться в обратном направлении. Василиса Володина рассказала, чем это чревато, и поделилась советами о том, как справляться с проблемами.

Своими мыслями о предстоящих неурядицах и путях их разрешения астролог поделилась на своей страничке в социальных сетях. Не обходите стороной прогнозы Василисы Володиной, если не хотите попасть впросак.

Главные предостережения астролога

Период ретроградности продлится до 21 февраля. Почти в течение трех недель нас ожидают трудности, но они будут не так уж страшны. Дело в том, что в 2021 году Меркурий будет ретрограден только в Знаках воздушной стихии. Это значит, что справиться с неурядицами будет проще, чем в 2020 году.

С 30 января по 21 февраля Меркурий будет пребывать в Знаке Водолея. Это значит, что проблемы коснутся отношений, любви и общения с людьми в целом. Огромное значение будет иметь взаимная помощь. Не стоит бросать на произвол судьбы тех, кому вы в состоянии помочь.

Василиса Володина отмечает, что в эти три недели будут часто теряться документы. Многие люди станут более забывчивыми, неуклюжими. Старайтесь делать себе напоминания, чтобы не опаздывать на встречи. Не давайте пустых обещаний, потому что это крайне негативно скажется на вашей репутации.

Огромное количество неверной и неточной информации будет транслироваться по телевизору и в интернете. Старайтесь как можно меньше времени проводить в социальных сетях. Не принимайте слова людей за чистую монету.

Если что-то из вышеперечисленного будет происходить в вашей жизни, это станет главным указателем на то, что настало время задумать о своей жизни и поменять свое отношение к ней. Нужно изменить принципы распоряжения внутренними ресурсами.

Самый важный запрет от Василисы Володиной

Астролог настоятельно советует приостановить покупки. Шопинг с 30 января по 21 февраля — не лучшая идея. Все основные покупки, которых избежать невозможно, лучше совершать при помощи наличных. Это позволит вам ощущать траты, лучше их видеть.

Также астролог рекомендует быть снисходительнее к своим близким, особенно к тем, кто младше вас и не так опытен по жизни. Этим людям нужно помогать, избегая критики в их адрес. Они будут вам искренне благодарны за это.